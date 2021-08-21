Türk mucizesi İHA’lar IDEF’te şov yaptı

Savunma Sanayi Başkanlığı
(SSB) İştiraki Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) İHA sistemlerine yeni yetenekler kazandırdı. IDEF'te sergilenen ürünler arasında yer alan KARGU İHA'ya zırh delici mühimmat ve düşman jammerlarını hem tespit hem imhasını sağlayan RF arayıcı başlık eklendi. ALPAGU İHA ise kara ve deniz araçlarından altılı lançerle çoklu atış yapabilecek. Diğer taraftan taktik İHA ürünlere ihracat konusunda çok fazla ilgi olduğu kaydediliyor. STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz
, Kargu'nun kullanıcı kararı olmadan saldırı yapmasının mümkün olmadığını söyledi. Güleryüz, Kargu'daki otonom özelliğin belirlenen noktalara hareket etmesini sağladığını ve doğru değerlendirme yapılmasına imkân sağladığını ifade etti.
HASSAS VURUŞA SAHIP
Yapay zekâ işleme gibi üstün algoritma yeteneklerine sahip olan Kargu Döner Kanatlı Vurucu İHA
'ya zırh delici mühimmat ve RF arayıcı başlık eklendi. Kargu RF başlık ile düşman jammerlarının elektronik harp sistemlerini tespit ederek, bu jammerlar üzerinde kendini imha ediyor, düşman RF yayınını etkisiz hale getiriyor. Kargu, kullanıcının 'Vur emri' vermesinin ardından istenen mesafeden imha eden son teknoloji ürün, vur emri sonrası hedefe sadece 2 saniye tanıyor. Gündüz ve gece etkin operasyon yapabilen sistem, hassas vuruşa sahip. Görev iptali, eve dönüş ve kendini imha kabiliyetlerine sahip Kargu, yüksek performanslı seyrüsefer ve kontrol algoritmalarıyla donatıldı. Hedefi seçtikten sonra kendisi otomatik olarak takip eden Kargu, 2018'de TSK
envanterine girdi. Kargu'nun, ihracatına yönelik ilk sözleşme ise geçtiğimiz ay imzalandı.
ALTILI LANÇERLE TOPLU ATIŞ
Alpagu Sabit Kanatlı İHA
, Kargu'nun görevini sabit kanatla yapıyor. Tüpü dahil 1.9 kilogram olan Alpagu, bir askerin sırt çantasına rahatlıkla sığabiliyor. Askerin başını kaldıramayacağı bir pusu anında, bu ürünle karşıdaki hedefi imha edilebilen Alpagu, IDEF'te ilk defa görücüye çıkan altılı lançeri ile kara ve deniz araçlarından çoklu atış gerçekleştirebilecek. Alpagu, araç içinden opere edilebilecek.