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Giriş Tarihi: 21.8.2021

Turkcell Pasaj 6 ayda 3 kat büyüdü

Turkcell Pasaj 6 ayda 3 kat büyüdü
TÜRKİYE'NİN ilk elektronik pazar yeri platformu Turkcell Pasaj, gün geçtikçe büyüyor. Platformun cirosu, geçen senenin aynı tarih aralığındaki 6 aylık dönemine kıyasla 3 katından fazla artış gösterirken, aynı dönemde turkcell. com.tr trafiğinde yüzde 55, ilk kez alışveriş yapan kullanıcı sayısında ise yüzde 50'lik artış gözlendi. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, Turkcell Pasaj'ı kurarken birinci önceliklerinin, müşterilerin ihtiyaç duyduğu güvenilir ve kaliteli alışveriş ortamını oluşturmak olduğunu vurguladı. Özdal, "Platformun son 6 ayda gösterdiği performans, bu alanda gerçekleştirdiğimiz çalışmaların ne kadar verimli olduğunu gösteriyor" diye konuştu.
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Turkcell Pasaj 6 ayda 3 kat büyüdü
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