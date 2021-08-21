Yurtdışında tedavi masrafı devletten

Tedavi yurtiçinde mümkün olmayan bazı hastalıklarda devlet vatandaşını yalnız bırakmıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu
(SGK
) akciğer nakli, kemik iliği ve kök hücre nakli, gen tedavisinde masrafları karşılıyor. Yurtdışı tedavide Avusturya
, Almanya
, Amerika
, İsviçre
başı çekiyor. Yurtdışına gönderilenlerin öncelikle yurtiçinde tedavilerinin gerçekleşemediğini belgelemesi gerekiyor. Yurtdışında yapılan tedavilerde herhangi bir katılım payı alınmıyor.
GİDİŞ-DÖNÜŞ MASRAFI DA ÖDENİYOR
Tedavi alınacak sağlık kuruluşunun hizmet bedelinin belirli bir oranını talep etmesi durumunda kurum konsolosluklar aracılığıyla ödeme yapıyor. Hasta refakatçisinin gidiş-dönüş yol giderleri de karşılanıyor. Tıbbi nedenlerle yurtdışında tedavinin uzaması halinde, tıbbi gerekçeler konsolosluklar aracılığıyla kuruma gönderiliyor. Acilen yurtdışında kemik iliğinden kök hücre
nakli olacak hastanın masraflarını da devlet ödüyor.
Yurtdışı tedavi imkânlarına ilişkin merak edilen 10 sorunun yanıtı şöyle:
Yurtdışına gitme süreci nasıl işliyor, kimler yararlanabiliyor?
Yurtdışında üç grup tedavi görebiliyor. Birincisi yurtiçinde tedavisi yapılamayanlar. İkincisi, işvereni tarafından iş için gönderilen işçiler ve kamuda çalışanların 6 aydan kısa süreli gönderildiyseler acil durum masrafları ödeniyor. Üçüncü grupta da yurtdışına 6 aydan uzun süreyle sürekli gönderilenler faydalanabiliyor.
Yurtdışında yapılan tedavi için katılım payı alınıyor mu?
Sigortalılar katılım payı ödemiyor. Yurtdışındaki hastanenin hizmet bedelinin bir kısmını istemesi durumunda da konsolosluklar aracılığıyla ödeme yapılabiliyor. SGK ile sözleşmesi olmayan hastanede tedavi görülmesi durumunda sözleşmeli hastanede ödenecek tutar dikkate alınıyor.
Yurtdışında kendi imkânları ile tedavi olanın masrafları karşılanır mı?
Yurtdışı tedavilerde yurtiçinde tedavinin yapılamadığının belgelenmesi zorunluluğu bulunuyor. Bunun için gerekli sağlık kurulu raporunun düzenlenmesi ve bunun Ankara Şehir Hastanesi
, İstanbul Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve İzmir Yenişehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinden herhangi biri tarafından teyit edilmesi, Sağlık Bakanlığı
'nca onaylanması gerekiyor.
Hastanın refakatçisinin giderleri karşılanıyor mu?
Hastayla beraber refakatçisine hem yol giderleri verilir hem de yurtdışında geçen süreleri kadar ayrıca harcırah ödenir. Yurtdışına sevk ile gönderilen hasta ile raporda öngörülmesi halinde bir kişiyle sınırlı olmak üzere refakatçisinin (18 yaşını doldurmamış kişiler için refakatçi öngörülme şartı aranmaz) yol gideri, ulaşım aracına ilişkin fatura, bilet tutarı kurumca karşılanır.
Acil müdahale gereken durumlarda süreç nasıl işliyor?
Acil müdahaleyi gerektiren durumlarda sevke gerek olmadan yurtdışında tedavi
yaptırılabilir. Acil müdahale ve sevke konu hastalığın komplikasyonuna bağlı olarak gelişen durumlar haricindeki tedavi giderleri ödenmez. Yurtiçinde yapılamayan tetkik, tahlil ve numunelerin gönderilmesi suretiyle yurtdışı sağlık hizmeti sunucularında yaptırılabilmesi de SUT ile mümkün bulunuyor.
Ambulans uçakla nakilde masraflar karşılanıyor mu?
Yurtdışı tetkik, tedavi için düzenlenen sağlık kurulu raporunda hastanın yurtdışına gidişte tarifeli hava taşıtı dışındaki ambulans uçak, özel uçakla gönderilmesi durumunda fatura, belge karşılığı ödeme yapılır. Dönüşte benzeri bir durum söz konusu olursa taşıt bedeline ilişkin fatura tutarı üzerinden ödeme yapılır. Ölüm durumunda da nakil ve refakatçinin dönüş giderlerini devlet karşılar.
Yurtdışı sağlık hizmeti bedeli hastaya mı hastaneye mi ödeniyor?
Yurtdışında tedavi edilecek kişi, öncelikle var ise yurtdışında SGK ile sözleşme yapmış yabancı ülke hastanesine sevk edilir, bu durumda giderlerin tümü karşılanır. Yurtdışında sözleşmeli hastane olmaması durumunda sevk edilen hastanede giderin tamamı yine ödenir. Ancak yurtdışında sözleşmeli hastane olduğu halde kişinin bu hastaneye gitmemesi durumunda, sözleşmeli yere ödenebilecek tutarı geçmemek üzere ödeme yapılır, arada fark oluşması halinde fark kişi tarafından karşılanır.
Yurtdışında geçici görevli bulunduğu sırada hastamız beyin kanaması geçirmiştir. Acilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirilmesi gerekmektedir. Ambulans gideri ödenir mi?
Yurt dışında geçici veya sürekli görevle gönderilen kişiler için yol gideri ödenmiyor. Bu konudaki talebin ilgilinin çalıştığı kuruma yapılması gerekiyor.
Acilen yurtdışında kemik iliğinden kök hücre nakli olması gereken hastanın masrafları kurumca karşılanır mı?
Tedavinin yurt içinde yapılamadığına dair usulüne uygun yurtdışı tedavi için gerekli sağlık kurulu raporu düzenlenmesi ve Sağlık Bakanlığı'nca onayının ardından yurtdışı tedavi giderleri karşılanıyor. Rapor ve kurum onayı olmadan tedavi giderleri karşılanmıyor.
Yurtdışına turistik amaçlı kamu çalışanlarının hastalanmaları ikili sosyal güvenlik sözleşme hükümlerinden yararlanma imkânları var mı?
Turistik amaçlı yurtdışı seyahatlerde kişilerin hastalanmaları halinde kendileri tarafından karşılanan tedavi giderleri ödenmiyor. Bu durumda ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin genel sağlık sigortası hükümlerinden kamu çalışanları yararlanamıyor. Ancak ikili sosyal güvenlik sözleşmelerden sadece Almanya için 26 Kasım 2012'den sonra ilgililerin başvuruları halinde söz konusu genelge hükümlerine uymak koşulu ile sağlık giderleri ödeniyor.