Devlet korumasındaki gençlere çok yönlü destek

Devlet korumasında yetişip büyüyen çocuklar yaşları dolduğunda sokağa atılmıyor. Devlet, koruma altındaki çocuklara kendi ayakları üstünde durana dek şefkat elini uzatıyor. Çocuklar kamu ya da özel sektörde istihdam ediliyor. Haklarında korunma/bakım tedbiri kararı alınan çocuklar kendilerine en uygun sosyal hizmet modelinden yararlandırılıyor. İnceleme sonucunda korunma ve bakım tedbiri koşullarının devam etmesi gerektiği tespit edilen çocukların korunma/bakım tedbiri kararı reşit olduktan sonra da uzatılarak sosyal hizmet modellerinden yararlandırılmaya devam ediliyor.

KORUMA KARARI 25 YAŞA KADAR UZUYOR

Ortaöğrenimine devam eden çocuklar ile öğrenimini tamamlamış ancak bir iş veya meslek edinerek kendi kendilerine yeterli hale gelinceye kadar desteklenmeye ihtiyacı bulunan çocuklar kendilerinin talep etmeleri halinde korunma kararı 20 yaşına kadar sürüyor. Yükseköğrenime devam eden çocukların ise korunma kararı 25 yaşına kadar uzatılıyor. Korunma kararı sona eren ancak gidecek yeri olmayan kız çocukları himaye onayı alınarak kurum bakımı hizmetinden yararlandırılıyor.

REHBERLİK HİZMETİ VERİLİYOR

Korunma kararı sona eren gençlerden izleme ve rehberlik hizmetlerinden yararlanmayı kabul edenler; bir yıl süre ile en son hizmet aldıkları kuruluş tarafından görevlendirilen meslek elemanı tarafından izleniyor. Bir yıl sonunda ihtiyacı devam eden çocukların izleme ve rehberlik hizmeti uzatılıyor. 81 il müdürlüğünde bulunan 'Bakım Sonrası İzleme ve Rehberlik Birimleri' tarafından, reşit olarak ayrılan gençlere rehberlik ve destek hizmeti sunuluyor. Reşit olarak kuruluştan ayrılan gençlerden ihtiyacı bulunanlara sosyal ve ekonomik destek sağlanıyor. Ayrıca ihtiyacı olan gençlere konaklama desteği veriliyor. Bakım sonrası izleme ve rehberlik hizmetlerinden yararlanmayı kabul eden gençlere, periyodik olarak iş yeri ziyareti yapılarak izleme ve rehberlik hizmeti sunuluyor.

KAMU VE ÖZEL SEKTÖRDE İSTİHDAM İMKÂNI

Sosyal hizmet kurumlarından reşit olarak ayrılan gençler öğrenim durumları dikkate alınarak kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam ediliyor. Özel sektörde çalışmaları durumunda Hazinece işverenlerine prim teşviki sağlanıyor. Gerek kamu kurum ve kuruluşlarında gerekse özel sektörde devlet korumasında yetişmiş gençler kariyer hedeflerine ulaşmaları için destekleniyor. 1988'den 2002 yılına kadar (2002 dahil) toplam 21 bin 302, 2003-2020 yıllarında da toplam 34 bin 560 genç kamuya yerleştirildi.

ATAMALAR YILDA 3'E ÇIKARILDI

2018'de yapılan yasal düzenleme ile gençlere mühendis, öğretmen, hemşire, avukat gibi mezun oldukları alanlara göre atanma imkânı getirildi. Yapılan düzenlemeyle hak sahipliğini kazanmada başvuru süresi 2 yıldan 5 yıla çıkarıldı. Yerleştirme işlemlerinde sınav prosedürünün beklenmesi sebebiyle ortaya çıkan zaman kaybını önlemek amacıyla hak sahipleri için sınav uygulaması kaldırıldı ve hak sahiplerinin kamu kurumlarına kura yöntemiyle yerleştirilmesi usulü getirildi.

Yılda bir kez yapılan devlet korumasından yararlanmış gençler için kamu kurumlarına yerleştirme işlemi artık yılda 3 kez yapılıyor. Ayrıca, bu gençlerin özel sektörde de istihdamını artırmak amacıyla 2018'den itibaren kolaylaştırıcı, teşvik edici politikalar uygulanmaya başlandı.

Bu durumdaki gençler özel sektörde çalışmaları halinde, SGK primlerinin tamamı işe giriş tarihinden itibaren 5 yıl süreyle devlet tarafından karşılanıyor. Özel Sektör İstihdam Teşviki uygulamasıyla bugüne kadar 5 bin 964 gencin özel sektörde istihdamı sağlandı.

MESLEK HAYATINA HAZIRLANIYORLAR

Koruma altındaki gençler, iş ve meslek danışmanlarıyla çalışma hayatına hazırlanıyor. Kurumda bakım sonrası yaşama uyum sağlamalarına destek olmak amacıyla kurum bakımından ayrılmadan önce, kurum bakımındaki 13-18 yaş aralığındaki çocuklar ile yükseköğretim eğitimine devam eden ve kurum bakımından ayrılan gençlere 'Yaşam Becerileri', 'Çalışma Hayatı ve Hukuk' eğitimleri veriliyor. 13-18 yaş grubu çocukların kariyer planlamalarına destek olmak için İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesi hayata geçirildi. Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü ile İŞKUR iş birliğinde korunma ve bakım altında bulunan 13-15 ve 16-18 yaş grubundaki çocuklara yönelik 1 Temmuz 2020'den itibaren İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri başlatıldı.