Rize-Artvin Havalimanı için tarih netleşti! Açılışı Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak

Havalimanı tamamlandığında 3 bin metre uzunluğunda, 45 metre genişliğinde bir piste sahip olacağını kaydeden Çeber, şunları kaydetti:

"Bittiği zaman dünyadaki her tür uçağın inebileceği nitelikte bir pist olacak. Sadece ülkemizin değil, dünyada bu anlamda ve sektörde de en önemli yatırımlardan birisi. Gurur duyacağımız bir yatırım. Denize dolgu anlamında dünyada türünde en önemli havalimanlarından birisi olacak. Sahip olması gereken bütün teknik ve gelişmiş her türlü sistemin var olduğu bir havalimanı olacak."