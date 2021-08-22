Son dakika haberleri | SABAH Memurlar ulaştı: Memur ve emekliye yeni zam teklifi! 3600 ek gösterge müjdesi...

Son dakika haberi: 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, 2 Ağustos'ta başlayan süreç devam ediyor. Bugüne kadar yapılan toplantılarda 11 hizmet koluna ilişkin taleplerin müzakeresi tamamlandı. Kamu çalışanları bu müzakerelerde önemli kazanımlar elde etti.

SABAH Memurlar memur ve memur emeklisi için üzerinde çalışılan yeni zam teklifine ve 3600 ek gösterge konusuyla ilgili yeni bilgilere ulaştı.