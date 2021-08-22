Tuzla’da oda fiyatları 6 katına çıktı! Formula 1 bereketi

Pandemi sürecinin verdiği hasarı henüz atlatamayan İstanbul'daki şehir otelleri, arka arkaya yapılan etkinlikler sayesinde yarasını sarıyor. 17-20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İDEF'le birlikte şehir otelleri tekrar hareketli günlerine döndü. İDEF'in ardından otelleri Formula 1 heyecanı sardı. Türkiye ve Rusya'da toplam 21 Ibis ve Novotel'i portföyüde bulunduran Akfen GYO'nun Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, 1-3 Ekim tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşecek Formula 1 öncesinde Tuzla'daki oda fiyatlarının 6 katına çıktığını söyledi. Karaağaoğlu, Tuzla'da 280-300 TL'ye satılan odaların, Formula'ya yakın tarihlerde yoğun talepten 2 bin TL'ye çıktığını vurguladı.



PANDEMİ ÖNCESİNE DÖNDÜ

Akfen GYO portföyünün şehir otellerinden oluşması sebebiyle geçen yıl pandemi kaynaklı gelir düşüşlerinin yüzde 54'ü bulduğuna dikkat çeken Karaağaoğlu, "6 aylık dönemde sağladığımız yeniden yapılanma ile koronavirüsün yarattığı olumsuz tabloyu silerken, pandemi öncesi rakamları da yakalıyoruz. Gelirlerimiz ilk yarıda geçen yıla göre yüzde 182 artarak 63.9 milyon TL'ye çıktı" dedi.

'BİZİ SATIN ALIN' DİYORLAR

Türkiye ve Rusya'da 21 oteli bulunan Akfen GYO'ya pandemi döneminde hem Türkiye'deki ve hem de Rusya'daki çok sayıda yatırımcıdan 'bizi satın alın' teklifleri geldiğini anlatan Karaağaoğlu, "Yaşanan durgunluktan dolayı zora düşen, kredi borcundan dolayı bankalara geçen çok sayıda otelden teklif geliyor. Rusya'da da dış yatırımcıya talep olduğundan teklifler alıyoruz" diye konuştu.

52.5 MİLYONLUK YATIRIM

2021'de 52.5 milyon euroluk yatırımla çoğunluğu şehir otellerinden oluşan portföyüne Bodrum Loft Tatil Köyü ile Isparta ve Kütahya öğrenci yurtlarını ekleyen Akfen GYO, portföyünü 21 otel, 2 öğrenci yurdu, 1 ofis binası olarak yeniden yapılandırdı. Karaağaoğlu, Bodrum Loft'un pandemi döneminde yoğun talep gördüğünü anlattı.