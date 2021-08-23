1 trilyon TL ciro 89.5 milyar kâr

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki güçlü büyüme performansı, işsizliği 3 yılın dibine çekerken, hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlere de ciro ve kârlılık rekoru kırdırdı. 1 Eylül'de açıklanacak olan ve yüzde 25-30 arasında gerçekleşmesi beklenen ekonomik büyümenin lokomotifliğini üstlenen sanayi ve ihracat, borsada da bilançolara yansıdı. Sanayi sektörü ciro ve kâr artışında borsa geneline iki kattan fazla fark attı.
1 trilyon TL ciro 89.5 milyar kârHisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören 439 şirketten 408'i yılın ikinci çeyreğine ilişkin bilançolarını açıkladı. Bu şirketlerden 209'u kârını artırırken, 69 şirket zarardan kâra geçti. Kârı azalan şirket sayısı 41'de kalırken, 27 şirketin zararı azaldı. Kârdan zarara geçen şirket sayısı 28 olurken, 34 şirketin zararı arttı. 408 şirketten 319'u kâr açıklarken, zarar eden şirket sayısı 89'da kaldı. Geçen yılın ilk yarısında 130 şirket zarar açıklamıştı.
CİRODA 1 TRİLYON AŞILDI
Yılın ikinci çeyreğinde ekonomide sanayi ve ihracatın lokomotifliğinde gerçekleşen büyüme, bilançolarda da etkisini gösterdi. Borsadaki tüm şirketlerin net satışları, 2020'nin ilk yarısına göre yüzde 46.1 artarak, haziran sonu itibarıyla tarihte ilk defa 1 trilyon lirayı aştı. Türkiye'nin devlerinin yer aldığı BIST-30 Endeksi'ndeki şirketlerin cirosunu yüzde 46.8 artarak 547.5 milyar liraya ulaşırken, sanayi sektöründeki şirketlerin satış gelirleri ise yüzde 77.9 artarak 338.2 milyar liraya çıktı. Hizmetler endeksindeki şirketlerin cirosu yüzde 31.2 artarak 207.5 milyara, perakende sektörü şirketlerinin satış gelirleri ise yüzde 25.2 artarak 72.8 milyar liraya yükseldi.
DEVLERİN KÂRI İKİYE KATLANDI
Borsadaki tüm şirketlerin yılın ilk yarısındaki net kârı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 155.9 artarak 89.5 milyar liraya ulaştı. BIST-30'daki şirketlerin net kârı yüzde 118.6 artarak 58.1 milyar liraya çıktı. Son 4 yılda ortalama 30 milyar kâr eden BIST 30 şirketleri 2021'in ilk yarısında bunun iki katı kâr açıkladı.
SANAYİDE REKOR KIRILDI
Sanayi sektöründeki şirketlerin net kârı yüzde 455 artarak 34.9 milyar lirayı aştı. Sanayi sektörünün toplam kârlılıktaki payı yüzde 18'den 39'a çıktı. Kapanmanın sona ermesinin etkisiyle hizmetler sektöründeki şirketlerin de net kârı yüzde 2 bin 140, başka bir ifade ile yaklaşık 22 kat artarak 11.4 milyar liraya ulaştı. Perakende sektöründe de kârlar yüzde 141 artarak 1.6 milyar lirayı geçti.
ERDEMİR BANKALARI SOLLADI
Borsada 65.2 milyar TL ile piyasa değeri en yüksek şirket olan Ereğli Demir Çelik Fabrikaları (Erdemir), kârlılıkta da bankaları geçerek zirveye oturdu. Erdemir'in net kârı, yüzde 568 artarak 5.8 milyar liraya ulaştı. Erdemir ayrıca 2020'nin tamamındaki 3.3 milyar liralık kârın neredeyse iki katına bu yılın ilk yarısında ulaştı. Erdemir yılın ilk yarısında cirosunu da yüzde 80 artırarak 24.8 milyar liraya taşıdı.
23 ŞİRKET MİLYAR TL'Yİ GEÇTİ
Erdemir'in ardından en fazla kâr eden şirketler sıralamasında Garanti Bankası 5.4 milyar TL ile ikinci, Koç Holding 5.3 milyar TL ile üçüncü oldu. Yılın ilk yarısında net kârı 1 milyar TL sınırını geçen şirket sayısı 15'ten 23'e çıktı. Geçen yıl karlılıkta 5 milyar TL'yi geçen şirket olmazken, bu yıl 3 şirket bu sınırı aşmayı başardı.
OTOMOTİV GAZA BASTI
Bu yılın ilk yarısında satış rekorlarının kırıldığı, son ÖTV düzenlemesi ile bu performansı ikinci yarıyıla da taşıması beklenen otomotiv sektörü, kârlılıkta rekor kırdı. 8 şirketin hisselerinin işlem gördüğü sektörde, geçen yılın ilk yarısında 2.1 milyar TL olan net kâr, bu yılın aynı döneminde 6.2 liraya yükseldi. Ford Otosan kârını yüzde 209 artırarak 2 milyar 818 milyon liraya, Tofaş yüzde 133 artırarak 1 milyar 483 milyar liraya, Doğuş Oto yüzde 286 artırarak 886 milyon liraya, Türk Traktör yüzde 278 artırarak 608.5 milyar liraya, Otokar yüzde 130 artırarak 396.5 milyon liraya çıkardı. Geçen yılın ilk yarısında zarar eden Tümosan ve Anadolu Isuzu bu yılın aynı döneminde kâra geçti. Zarar eden tek şirket Karsan oldu.
DEMİR-ÇELİKTE ZARAR EDEN YOK
Ekonomik büyümenin lokomotifi olan sanayi sektörünün en önemli saç ayaklarından biri olan demir-çelikte bilanço performansında tarihi bir başarıya imza atıldı. Erdemir, İsdemir, Kardemir, İzmir Demir Çelik, Tuğçelik ve Yükselen Çelik olmak üzere 6 şirketin hisselerinin işlem gördüğü sektörde, zarar eden şirket olmadı. Geçen yılın ilk yarısında 4'ü zarar etmişti. Satış gelirlerinde de Erdemir cirosunu yüzde 80 artırırken, ciro artışı İsdemir'de yüzde 100, Kardemir'de yüzde 95, İzdemir'de yüzde 102, Yükselen Çelik'te yüzde 218, Tuğçelik'te yüzde 165 oldu.
DAYANIKLI TÜKETİM COŞTU
Ertelenen talebin devreye girmesi, dayanıklı tüketim sektöründeki şirketlere yansıdı. Arçelik kârını yüzde 145 artırarak 1.6 milyar liraya taşırken, Vestel yüzde 52 artırarak 914 milyon liraya çıkardı. Vestel Beyaz Eşya ise kârını yüzde 135 artırdı. Yılın ilk yarısında satış gelirlerini Arçelik yüzde 76 artırarak 27.5 milyar liraya, Vestel yüzde 70 artırarak 14.2 milyar liraya, Vestel Beyaz Eşya yüzde 109 artırarak 7.3 milyar liraya çıkardı.