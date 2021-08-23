1 trilyon TL ciro 89.5 milyar kâr





OTOMOTİV GAZA BASTI

Bu yılın ilk yarısında satış rekorlarının kırıldığı, son ÖTV düzenlemesi ile bu performansı ikinci yarıyıla da taşıması beklenen otomotiv sektörü, kârlılıkta rekor kırdı. 8 şirketin hisselerinin işlem gördüğü sektörde, geçen yılın ilk yarısında 2.1 milyar TL olan net kâr, bu yılın aynı döneminde 6.2 liraya yükseldi. Ford Otosan kârını yüzde 209 artırarak 2 milyar 818 milyon liraya, Tofaş yüzde 133 artırarak 1 milyar 483 milyar liraya, Doğuş Oto yüzde 286 artırarak 886 milyon liraya, Türk Traktör yüzde 278 artırarak 608.5 milyar liraya, Otokar yüzde 130 artırarak 396.5 milyon liraya çıkardı. Geçen yılın ilk yarısında zarar eden Tümosan ve Anadolu Isuzu bu yılın aynı döneminde kâra geçti. Zarar eden tek şirket Karsan oldu.