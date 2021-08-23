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Haberler Ekonomi Haberleri Canlı rakamlar ile 24 Ağustos Salı altın fiyatları bilgisi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 24.8.2021 06:16

Canlı rakamlar ile 24 Ağustos Salı altın fiyatları bilgisi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Canlı rakamlar ile 24 Ağustos Salı altın fiyatları bilgisi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları ile ilgili son dakika verileri yakından takip ediliyor. Alış ve satış fiyatları hakkında bilgi sahibi olmak isteyen vatandaşlar, sabah saatleri itibarıyla araştırmalarına başladılar. Bugün 22 ayar bilezik 441 liradan işlem görürken çeyrek altın ise 794 liradan işlem görmektedir. Peki; küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların takip ettiği 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte altın fiyatları canlı rakamlar 24 Ağustos 2021 Salı!

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar, haftanın ikinci işlem gününde de başladı. Kapalıçarşı'dan gelen rakamlara göre bugün gram altın 488 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 589 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları alış satış verileri.

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 441,00

SATIŞ: 462,06

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.226,00

SATIŞ: 3.282,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.250,00

SATIŞ: 3.300,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.136,89

SATIŞ: 3.198,71

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.589,00

SATIŞ: 1.614,00

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 794,00

SATIŞ: 807,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 488,35

SATIŞ: 488,42

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Canlı rakamlar ile 24 Ağustos Salı altın fiyatları bilgisi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
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