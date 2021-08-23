Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış yapacak! 3600 ek gösterge konusunda resmi açıklama geldi

Milyonların merak ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili resmi açıklama geldi. Toplu sözleşme zammı ve ikramiyesi konusunda önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini duyurdu.