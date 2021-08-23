Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış yapacak! 3600 ek gösterge konusunda resmi açıklama geldi

Milyonların merak ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili resmi açıklama geldi. Toplu sözleşme zammı ve ikramiyesi konusunda önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini duyurdu.
BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarındaydı. Bakan Bilgin bugün 3600 ek gösterge hakkında yeni değerlendirmelerde de bulundu. İşte detaylar...
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
Ek gösterge öğretmen, polis, hemşire, doktor, din görevlileri gibi birçok memuru kapsayacak. Yasalaşması durumunda verileceği tarih ve diğer detaylar da ortaya çıkmış olacak.
"3600 EK GÖSTERGE MESELESİ BU SÖZLEŞME DÖNEMİNDE ÇÖZÜLECEK"
Konuya ilişkin son dakika açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarının sözleşme içerisinde devam edeceğini ve bu konunun kanun gerektirdiğini belirtti.
Bakan Bilgin açıklamasında "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır." ifadelerini kullandı.