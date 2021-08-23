Kamuda ücret ve ikramiyelerde yeni dönem

Milyonlarca memurun merakla beklediği 3600 ek gösterge ilk defa toplu sözleşme mutabakat metnine girdi. Toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında ek gösterge konusu ilk defa yazılı vaade dönüştü. Meslek grupları başta olmak üzere diğer ayrıntılar Meclis aşamasında netleştirilecek. Ek göstergenin 2200'den 3600'e çıkmasıyla birlikte otuz yıllık hizmeti bulunan bir öğretmen, polis, hemşirenin ikramiyeleri en az 34 bin lira artacak, yapılacak düzenlemeden emeklilerin dul ve yetimleri de yararlanacak. Bugün yaklaşık 4 bin 300 lira aylık alan bir öğretmen, polisin geliri 950 lira artacak ve 5 bin 250 lira olacak. Ek gösterge cetvelinin yenilenmesiyle zor koşullarda çalışan personelin de daha yüksek ücret almasının önü açılabilecek. Memur ve memur emeklilerine zam pazarlığında da sona gelindi. Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin
başkanlığında bugün kamu görevlilerinin geneline ilişkin toplu sözleşme müzakere sonucu açıklanacak. Yaklaşık 6.4 milyon memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet yeni zam teklifini sunacak. Memur-Sen
ve Türkiye Kamu-Sen
'in taban aylığa 600 lira seyyanen zam, 2022'de yüzde 21, 2023'te yüzde 17, iki yılda yüzde 6 refah payı artışı talep etti. Buna karşılık, hükümet, 2022'nin ilk altı ayında yüzde 5, ikinci altı ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci altı aylarında yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklifinde bulundu. Müzakereler Bakan Bilgin başkanlığında dün de sürdü. Hükümet yeni teklifini sendikalarla paylaşırken müzakere sonucu bugün duyurulacak.
SÖZLEŞMEYE GEÇENE MÜJDE
Geçici
personel (4C) kapsamında olup sözleşmeli statüye (4B) geçen personelin ek ödeme mağduriyeti sona eriyor. Mevcut ek ödeme oranları ile sözleşme ücretleri unvanları yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda olanlara tek ödemede 15 puanlık artış konusunda da uzlaşma sağlandı. Sözleşmeli personel ek ödemeler, iyileştirmeler yapılacak.
LİYAKATLA YÜKSELME SAĞLAYACAK
EK gösterge düzenlemesi aynı zamanda kumada liyakate göre göre yükselmeyi de sağlayacak. Bazı kurumlarda müdür, şube müdürü unvanlı kadrolardaki personel ek göstergenin düşük olması nedeniyle alt kadrodakilerden düşük gelir elde ediyor. Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro, aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor. Masadaki en kritik başlık olan 3600 ek gösterge anlaşma sağlandı. Edinilen bilgiye göre metinde belirlenen takvime kadar çalışmaların tamamlanarak Meclis'e gönderilmesi yer alıyor.
HEM GELİR HEM İKRAMİYE ARTACAK
YASAL düzenlemenin ardından memurların hem aylığı hem de aldıkları ikramiye artacak. Otuz yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşirenin aylık geliri yaklaşık 950 lira artacak. Ayrıca emekli ikramiyeleri de yaklaşık 34 bin lira daha fazla olacak. Sendikalar, ek göstergelerin eşit oranda yükseltilmesini sınıf, kadro unvan ayırımı yapılmadan (daha üst ek gösterge hariç) 3600'e yükseltilmesini istiyor.
STATÜ MÜ EĞİTİM Mİ BELİRLEYİCİ OLACAK?
EK göstergede statü mü eğitimin mi dikkate alınacağı, hangi meslekleri kapsayacağı netleştirilecek. Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa üniversite ve yüksek lisans mezunları yararlanabilecek.