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Giriş Tarihi: 23.8.2021

Körfezi kirleten gemiye 3.4 milyon ceza

ABBAS ÇAKAR
Körfezi kirleten gemiye 3.4 milyon ceza
GÖLCÜK İlçesinde bir limanda bağlı duran İtalyan Bandıralı Grande Portogallo isimli RO-RO cinsi geminin gece saatlerinde İzmit Körfezini kirlettiği tespit edildi. Gemiye Büyükşehir Belediyesi'nce 3 milyon 411 bin TL idari para cezası uygulandı. Kirliliğin yayılmaması için gemi etrafında güvenlik bariyeri ve sosisleri çekildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kirliliğe maruz kalan alanda ekiplerce alınan önlemlerle deniz yüzeyinin temizlerdiği ve petrol türevi kimyevi maddeden arındırıldığı gözlemlendi.
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Körfezi kirleten gemiye 3.4 milyon ceza
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