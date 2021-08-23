Körfezi kirleten gemiye 3.4 milyon ceza

GÖLCÜK
İlçesinde bir limanda bağlı duran İtalyan Bandıralı Grande Portogallo
isimli RO-RO cinsi geminin gece saatlerinde İzmit Körfezini kirlettiği tespit edildi. Gemiye Büyükşehir Belediyesi'nce 3 milyon 411 bin TL idari para cezası uygulandı. Kirliliğin yayılmaması için gemi etrafında güvenlik bariyeri ve sosisleri çekildi. Büyükşehir Belediyesi ekiplerince kirliliğe maruz kalan alanda ekiplerce alınan önlemlerle deniz yüzeyinin temizlerdiği ve petrol türevi kimyevi maddeden arındırıldığı gözlemlendi.