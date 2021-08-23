EMEKLİLİK DİLEKÇELERİNİ BEKLETİYORLAR

Masadaki en kritik başlık olan 3600 ek gösterge anlaşma sağlandı. Müjdesini Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği ek gösterge düzenlemesi ilk defa yazılı bir vaade dönüştü. Edinilen bilgiye göre metinde belirlenen takvime kadar çalışmaların tamamlanarak Meclis'e gönderilmesi yer alıyor. Ek gösterge düşük kaldığından öğretmen, polisler hem emekli olamıyor hem de yüksek emekli maaşı alamıyor. Binlerce memur ek gösterge düzenlemesi konusundaki beklenti nedeniyle 65 yaş haddini doldurmayan memurlar emeklilik dilekçesini bekletiyor.

STATÜ MÜ EĞİTİM Mİ BELİRLEYİCİ OLACAK?

Ek göstergede statü mü eğitimin mi dikkate alınacağı, hangi meslek gruplarını kapsayacağı Meclis'e sunulacak yasal düzenlemede netleştirilecek. Daha önceki çalışmalarda öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri olmak üzere 4 grup gündeme gelmişti. Statüye göre belirlenirse eğitim durumu dikkate alınmadan lise mezunu polis, hemşire, din görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Eğitime bakılırsa ek göstergeden sadece 4 yıllık üniversite, yüksek lisans mezunları yararlanabilecek.

LİYAKATLA YÜKSELMEYİ SAĞLAYACAK

Ek gösterge düzenlemesi aynı zamanda kumada liyakate göre göre yükselmeyi de sağlayacak. Bazı kurumlarda müdür, şube müdürü unvanlı kadrolardaki personel ek göstergenin düşük olması nedeniyle alt kadrodakilerden düşük gelir elde ediyor. Müdür ve şube müdürü kadrosunda birinci derece kadro, aylık derecesi ile görev yapan yükseköğrenim mezunu devlet memurları en çok 2200 ek göstergeden yararlanabiliyor.

HEM GELİR HEM İKRAMİYE ARTACAK

Yasal düzenlemenin ardından memurların hem aylığı hem de aldıkları ikramiye artacak. Otuz yıllık hizmeti bulunan öğretmen, polis, hemşirenin aylık geliri yaklaşık 950 lira artacak. Ayrıca emekli ikramiyeleri de yaklaşık 34 bin lira daha fazla olacak. Sendikalar, ek göstergelerin eşit oranda yükseltilmesini sınıf, kadro unvan ayırımı yapılmadan (daha üst ek göstergeden yararlananlar hariç olmak üzere) 3600'e yükseltilmesini istiyor.