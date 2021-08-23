Rönesans dünya müteahhitleri listesinde 28. sırada

Rönesans İnşaat, bu yıl ENR'ın 'Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhitleri' listesinde, dünyanın en büyük 28'inci, Avrupa
'nın ise en büyük 9'uncu müteahhitlik şirketi olarak yer aldı. Rönesans'ın 2020 yılı sonu uluslararası konsolide cirosu 3.6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Farklı coğrafyalarda toplam 28 ülkede faaliyet gösteren Rönesans İnşaat, gelirinin yüzde 70'ini yurt dışındaki projelerden elde ediyor. 1993 yılında Rusya
St. Petersburg'da kurulan Rönesans Holding, bugün Türkiye
, Rusya ve Hollanda
başta olmak üzere, Orta Asya
, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'nın da bulunduğu ülkelerde inşaat, gayrimenkul, sağlık ve enerji alanlarında ana müteahhit ve yatırımcı olarak faaliyet gösteriyor. Rönesans Holding, ağır sanayi tesisleri, altyapı projeleri, imalat sanayi tesisleri, kimyasal ve ilaç üretim tesisleri, yiyecek ve içecek işleme tesisleri, otomotiv ve makina fabrikaları, devlet binaları, sağlık kompleksleri ve enerji santrallerinin yanı sıra alışveriş merkezleri, ofisler, oteller, konutlar ve karma yapılar inşa ediyor.