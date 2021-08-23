Yapay zekâlı yerli radar

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank
, radar sistemleri alanında yapay zekâ destekli teknolojik çözümler üreten Radarsan
firmasına ilişkin, "Kabiliyetlerini, özellikle de yapay zekâyla ilgili yaptıkları yatırımları gördüğümde etkilendim. Önümüzdeki dönemlerde böyle yerli ve milli firmalarımızın geliştirdiği yerli ve milli ürünlerle hem Türkiye ekonomisine hem de dünya ekonomisine katkı sağlayacaklarına inanıyorum" dedi. Yerli radar sistemleri hakkında bilgi alan Varank, şirketin geliştirdiği dünyanın ilk modüler trafik radarını da test etti. Modüler radar, hız ölçümünün yanında plaka tanıma sistemiyle yüksek hızda hem plakaları hem de dünyadaki bütün araç marka ve modellerini tanıyabiliyor. Radarsan'ın bir başka ürünü olan Trafidar
ise Türk Standardları Enstitüsü
tarafından referans cihaz olarak seçildi. Varank, ziyarette yaptığı açıklamada, Radarsan'ın, genç mühendislerin kurduğu bir teknoloji şirketi olduğunu hatırlatarak, "Radar hız ölçüm cihazları yapıyorlar ama bunun yanında oldukça inovatif bir şekilde geliştirdikleri bir plaka tanıma sistemleri var. Bu sistemin özelliği de oldukça verimli bir şekilde ve yüksek hızlarda hem plakaları tanıması hem de dünyadaki bütün araç marka ve modellerini tanıması. Arkadaşlar, ürünlerini test etmemizi istediler. Burada bir deneme turu yaptık. Oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.