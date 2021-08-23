Yüzde hesaplama nasıl yapılır? 2021 Memur zammı için yüzde hesaplaması nereden yapılır?

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022-2023 yılına ilişkin yapılacak zamları canlı yayında duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyon baskısı altında ezdirmeyeceğiz" dedi. Bilgin'in açıklamasına göre, memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Toplu sözleşme ikramiyesi ise 400 TL oldu.
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3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Bakan Bilgin, "3600 Ek Gösterge meselesi bu sözleşme döneminde tamamlanacaktır." dedi.
Geçtiğimiz hafta yapılan toplantıda; Hükümet, memur ve memur emeklisine 2022'nin ilk 6 ayında yüzde 5, ikinci 6 ayında yüzde 6, 2023'ün ilk ve ikinci 6 ayı için yüzde 6+6 ve enflasyon farkları teklif etmişti.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR?
Ek gösterge memurun maaşını yükselten bir parametre. Emeklilik maaşı ve ikramiyesi bu hesaba göre yapılıyor. Ek gösterge arttıkça maaş da artıyor. Göstergesi 3600 olan bir memur, 2500 olana göre daha fazla emekli ikramiyesi ve emekli maaşı alıyor. Bu nedenle de memurlar, emekli olmadan önce 3600 ek göstergeli göreve atanmak istiyor. Dört yıl önce yapılan düzenlemeyle polis, uzman jandarma ve erbaşların ek göstergeleri 3000'e çıkartılmıştı. Polis ve öğretmenlerin ek göstergeleri; 1. derece için 3000, 2. derece için 2200, 3. derece için 1600, 4. derece için 1100, 5. derece için 900, 6. derece için 800, 7. derece için 500 ve 8. derece için 450 oldu.