Yüzde hesaplama nasıl yapılır? 2021 Memur zammı için yüzde hesaplaması nereden yapılır?

Son dakika haberi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 2022-2023 yılına ilişkin yapılacak zamları canlı yayında duyurdu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Çalışanlarımızı enflasyon baskısı altında ezdirmeyeceğiz" dedi. Bilgin'in açıklamasına göre, memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı. Toplu sözleşme ikramiyesi ise 400 TL oldu.

YÜZDE HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bu son dakika gelişmelerinin ardından memur zammı yüzde hesaplama aracı merak konusu oldu. Peki, memur zammı yüzde hesaplaması nasıl yapılır? Hemen aşağıda yer alan hesaplama aracından faydalanarak istediğiniz rakamları yazıp yüzde alma hesaplama işlemini yapabilirsiniz.