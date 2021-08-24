Beyaz yakalı hacker dönemi başlıyor! Kriterler belli oldu





KRİTERLER BELLİ OLDU

Siber güvenlik uzmanlarının bazı başarı kriterleri şöyle olacak:

- Siber olay tespiti kesin, alınması gereken aksiyon belli ise, olayı sistem sahipleri ve bildirim yapılması gereken diğer birim ve mercilere bildirmek,

- Siber olayın tespiti veya alınacak aksiyon ile ilgili netleşmesi gereken konular var ise, ileri derece analiz ve inceleme için diğer birimlere kaynakları iletmek,

- Yapılan bildiri ve iletilen bilgiler ile ilgili aksiyon formu doldurmak,