Beyaz yakalı hacker dönemi başlıyor! Kriterler belli oldu

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), sektördeki yetişmiş eleman ihtiyacını karşılamak için Siber Güvenlik Uzmanlığı Yetiştirme Programı hazırladı. Bu çerçevede hazırlanan Siber Güvenlik Elemanı Ulusal Yeterlilik Taslağı'na göre siber güvenlik elemanı, zararlı yazılım analizi süreçlerine katkı vererek; zararlı yazılımın tespiti, bulunması, muhafaza edilmesi, iletilmesi ve karşı aksiyonların alınması konularında görev alacak.
SİBER GÜVENLİK RİSK ANALİZLERİ YAPILACAK
5. seviye olarak tanımlanan siber güvenlik elemanı, siber olay kaynaklarını inceleme, aksiyon belirleme siber güvenlik risk analizlerini yürütecek.
2 YILLIK BELGE VERİLECEK
Uzmanlar, imaj alma, verinin saklanması, iletilmesi ve oluşturulacak zaman çizelgesi hazırlanması konularında görev alacak. Siber güvenlik uzmanları, bilgi sistemlerinde ortaya çıkan zafiyet ve olayları takip edecek. Mesleki Yeterlilik Belgesini alacak adaylar sınava girecek. Siber güvenlik yeterlilik belgelerinin süresi 2 yıl olacak.
Siber güvenlik elemanı, iyi aydınlatılmış, havalandırılmış, gürültü düzeyi uygun ofislerde, vardiyalı veya vardiyasız şekilde, oturarak veya ayakta çalışabilecek. Mesleğin icrası esnasında iş sağlığı önlemlerini gerektiren kaza, yaralanma riskleri ve meslek hastalığına neden olabilecek riskler bulunacak.
KRİTERLER BELLİ OLDU
Siber güvenlik uzmanlarının bazı başarı kriterleri şöyle olacak:
- Siber olay tespiti kesin, alınması gereken aksiyon belli ise, olayı sistem sahipleri ve bildirim yapılması gereken diğer birim ve mercilere bildirmek,
- Siber olayın tespiti veya alınacak aksiyon ile ilgili netleşmesi gereken konular var ise, ileri derece analiz ve inceleme için diğer birimlere kaynakları iletmek,
- Yapılan bildiri ve iletilen bilgiler ile ilgili aksiyon formu doldurmak,
- Siber olayın devam edip etmediğinin takibini belirli aralıklarla yapmak,
- Kapsamlı inceleme ve analiz çalışmaları sonucuyla ilgili bildirimleri ilgili birimlere yapmak,
- Güncel tehditler ve yaşanılan güvenlik olaylarını göz önünde bulundurarak sistem üzerinde alarm kuralları oluşturmak,
- Zararlı yazılım analizi süreçlerine katkı vererek; zararlı yazılımın tespiti, bulunması, muhafaza edilmesi, iletilmesi ve karşı aksiyonların alınması.