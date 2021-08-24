Canlı rakamlar ile 24 Ağustos 2021 Salı altın fiyatları bilgisi: Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

Altın fiyatları ile ilgili araştırmalar, haftanın ikinci işlem gününde de başladı. Kapalıçarşı'dan gelen rakamlara göre bugün gram altın 488 liradan işlem görürken yarım altın ise bin 589 liradan işlem görmektedir. Peki; 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? İşte güncel ve canlı rakamlar ile altın fiyatları alış satış verileri.