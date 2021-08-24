Ekonominin gizli kahramanı: Aksaray

SABAH Gazetesi'nin "İl Buluşmaları" etkinliğinin 17'nci durağı İç Anadolu Bölgesi'nin kadim kentlerinden biri olan Aksaray oldu. SABAH'ın dev yazar kadrosu, tarihten bugüne çok önemli bir kavşak noktasında yer alan Aksaray'ın ekonomik ve sosyokültürel haritasını inceledi. Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, SABAH yazarları, şehrin önde gelen isimleriyle bir araya geldi. Tarımdan turizme, sanayiden eğitime kadar birçok konu masaya yatırıldı.



2 BİN İSTİHDAM

Aksaray'da büyük bir değişim ve büyümeye yönelik motivasyon göze çarpıyor. Bunda Aksaray Valiliği'nin önemli bir payı var. 2019'da göreve gelen Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, tarımdan eğitime, spordan sanayiye kadar hemen her alanda birçok projenin startını vermiş. Bugün birçoğu sonuç verirken şehirde istihdam oranları da tarihinin en iyi performansını göstermiş. Son 5 yılda Aksaray'ın nüfusunun 40 bin kişi arttığını dile getiren Vali Aydoğdu, Aksaray'ın ciddi anlamda göç aldığını ve nüfusunun gün geçtikçe arttığını vurguladı. Aydoğdu "Bu göçün en önemli nedeni iş istihdamının olması. Bu durum Aksaray adına çok sevindirici. Bu salgın döneminde yani 2020 yılı içinde Aksaray'da iş istihdamında büyük artış oldu. Pandemide 2 bin ilave istihdam sağlamayı başardık. Bu durum bizleri son derece mutlu etti. 2021'de aynı trendi sürdürmeyi başardık" dedi.



İHRACATTA REKOR

Aydoğdu, şunları söyledi: "Aksaray, gerek otomotiv gerek imalat sanayi açısından önemli bir yer olma özelliği taşımakta ve lojistik açısından da merkezi bir konumda, tüm yolların kesişme noktasında bulunuyor. Mersin Limanı'na karayolu ile uzaklığı sadece iki saat olup özellikle dış pazarlara ulaşım noktasında Mersin Limanı'na olan yakınlık ilde ihracatı da geliştiriyor. Aksaray dünyanın birçok ülkesine ihracat yapmakta... 2002'de 10 milyon dolar olan ihracat rakamı 2021'in ilk 6 ayında 85 milyon dolara çıktı. Beklenti 160 milyon doları aşmak" dedi.



KÖYLER CANLANDI

Türkiye'nin süt üretiminin yüzde 25'inin Aksaray'da gerçekleştiğini de belirten Aydoğdu, kentte 1 milyona ulaşan küçükbaş sayısının 1.5 milyona ulaştırılması için çeşitli projeler uyguladıklarını söyledi. Bu kapsamda 'Köyümde Yaşamak İçin Bir Sürü Nedenim Var' projesini başlattıklarını belirten Aydoğdu, "Ziraat Bankası ile yaptığımız protokol gereği projeyle hayvan üreticilerine 100 bin TL'si faizsiz olmak üzere 150 bin TL kredi veriyoruz. Bu sayede köylerde binlerce aile yeniden hayvancılığa başladı" dedi.



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Okan MÜDERRİSOĞLU



Tarımsal sanayide mucizenin özeti

Medya Grubumuzun artık gelenekselleşen ve geniş yelpazeye yayılan etkinlikleri var.

"Anadolu Buluşmaları" da onlardan biri.

Bu il ziyaretleri, çocukluğumuzda hafızalarımıza kazınan, sözleri merhum Faruk Gürtunca'ya, bestesi merhum Erdoğan Okyay'a ait olan "Gezsen Anadolu'yu" adlı eserin adeta günümüze yansıyan bir kesiti gibi. 1970'li yıllarda Modern Folk Üçlüsü de çok güzel yorumlamıştı o parçayı:

"Sen, ne güzel bulursun

Gezsen Anadolu'yu,

Dertlerden kurtulursun

Gezsen Anadolu'yu."

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İl buluşmalarımızın iki yönlü etkisi söz konusu...Birincisi, Anadolu'nun nabzını tutmak ve uzak gibi görünen diyarların sesini, çabasını herkese ve her yere duyurmak.İkincisi, Turkuvaz Medya'ya değer katan isimlerin etkileşimini geliştirip Kurumsal sinerjiyi arttırmak… İşte bu kapsamda geçtiğimiz hafta Aksaray'da idik. Hani pek çoklarının Niğde/Aksaray olarak hatırladığı, 67 Zonguldak'tan sonraki seride ilk il olan 68 Aksaray. İstanbul'un tarih kokan o semtine ismini veren Aksaray…Aksaray'ı Aksaray yapan, Selçuklu Hükümdarı 2. Kılıçarslan. Selçuklu'nun (Konya'dan sonra) ikinci başkenti konumundaki Aksaray'ın kimliğinde "Şehr-i Suleha" yazıyor. Yani, "Salihler Şehri." Yani, "Dinin emrettiği hususlara uygun davranan, iyi amel sâhibi kimseler…" Kayıtlarda, 7 bini aşkın evliyaya ev sahipliği yaptığı söylenen Aksaray'ın manevi önderi ise "Somuncu Baba" olarak da bilinen Şeyh Hamideddini Aksarayi…, bugün hala ayakta duran şaheser kervansarayları ve medreseleriyle de ünlü.

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Gelelim bugüne…

Aksaray, tarımsal sanayide bir mucizenin özeti…

Süt ve süt ürünleri, yonca, çerezlik kabak çekirdeği ve ayçiçeği üretiminde rekortmenler listesindeler. Geçen yıl, 1 milyar dolarlık (8.5 milyar lira) tarım hasılası elde edilen Aksaray, Türkiye'nin gizli gücü.

Şehrin, tarımdaki yerini anlatmak için

"Dünya yarış atçılığının seçkin temsilcileri, milyonluk tayları için yoncayı Aksaray'dan alıyor" dersek sanırım yeterli olur. Hele bir de Eşmekaya Yoğurdu var ki anlatmak yetmez, yerinde keşfetmelisiniz…

Ayrıca…

Kamyon fabrikası, değirmen makineleri üretimi ile tekstil sektörü de Aksaray'ın lokomotifi.

Ve elbette turizm…

"Ihlara Vadisi" deyince Aksaray akla gelmeli. Nitekim yarım milyonu aşkın turistin ziyareti de bu gerçeği teyit ediyor.

Gittik gördük ki…

Aksaray "Tanıtım" ve "Markalaşma" açığının farkında ve bunu kapatma gayretinde… Bu nokta, kent yönetiminde liderlik gerektiriyor. Tam bu nedenle Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu ile ilgili tespitlerimi yazımın son bölümüne bıraktım. Kendisini, Ankara'daki genel müdürlük günlerinden bu yana tanırım. Zaman su gibi akıp geçmiş. Bir yıldır Aksaray'da. Kentle bütünleşmiş. Tarım, turizm, sanayii… Hatmetmiş. Gençlik projelerini özel ilgi alanına dönüştürmüş.

Sohbetimizde dedi ki…

Eskiden, "Merkez güçlü olursa taşra da güçlü olur" diye düşünürdüm.

Şimdi diyorum ki…

"Yerel ne kadar güçlü olursa, merkez o kadar güçlü olur!"

Teşekkürler sayın valim, altına imzamızı atıyor, memleket yararına işlerinizde başarılar diliyoruz.

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Osman ALTINIŞIK



Anadolu'da projelerin başkenti

Aksaray, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde hızla gelişen önemli bir çekim merkezi… Tarım, turizm, sanat, spor, tarih, kültür, eğitim, sanayi ve tüm yaşam alanlarında zirveyi zorluyor.

Tarım ve hayvancılıkta ilk sıralarda yer alan kent, küçük dokunuşlu büyük projelere imza atıyor. 'Köyümde yaşamak için bir sürü nedenim var…' projesi kırsal yaşama geçişi hızlandırmış.

Niğde'nin kuzeybatısında, Konya'nın doğusunda, Ankara'nın güneydoğusunda yer alan Aksaray 430 bini aşan nüfusu ile ülke gelişimine büyük destek veriyor.

Yatırımlar Marmara'dan İç Anadolu'ya kayıyor. Bu değişimden Aksaray'da nasibini almış. Aksaray, tarihi İpek Yolu kavşağında önemli noktalara yakınlığı ile her geçen gün yatırımcıların dikkatini çekiyor.

Coğrafya kader değil… Coğrafyanın kaderini değiştirenler var. Tıpkı Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu gibi… Aksaray, tarihi, kültürü ve ekonomisi ile verilere yansıyor… Ama bazı gerçeklere değinmek gerekir… Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, tüm daire müdürleriyle oluşturduğu yerel yönetim devrimi ile Aksaray'ı projelerinde başkenti haline getirmiş. İşini ve eşini aşk derecesinde seviyor… Sevdiği gibi seviliyor.

Samimiyet ve ekip ruhu başarıya yansımış.

İnsanların hakkını hukukunu teslim eden Vali Aydoğdu, farkındalığını ortaya koyuyor.

Uyum, samimiyet ve gayret kentin gelişimine yansıyor… Aksaray'a dair iki notu düşmeden geçmeyelim Gülağaç Kaymakamı Elif Nur Saçal, ilçesine bir anne şefkatiyle dokunmuş… Küçük ama şirin ilçenin yaşayanları mutlu… Sultanhanı Belediye Başkanı Fahri Solak, renkli kişiliği ile tarihi gün yüzüne çıkarmış. Aksaray'ın değerleri yükseliyor.

Anadolu'nun heybetli kenti, iklim ve zemini ile yatırıma çok uygun olduğu kadar tarihi dokusu ile kültürel zenginliğiyle sizi konuk etmeye de hazır…

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İlker GEZİCİ



Üst lige oynayan şehir

Sonda söyleyeceğimi baştan söyleyeyim. Aksaray beklentilerin ötesinde güzide bir İç Anadolu şehri. Gitmeden önce hakkında çok da fazla bir şey bilmediğim, hatta geri kalmış bir şehir olarak düşündüğüm Aksaray'ın meğer ne kadar çok özelliği güzelliği varmış. Bereketli topraklarında sadece kabak çekirdeği, yonca veya çilek değil başta Somuncu Baba olmak üzere binlerce evliyayı yetiştiren Aksaray; kampçıların, yamaç paraşütü yapan sporcuların vazgeçilmezi olan Hasandağı'yla, yıllık 1 milyona yakın ziyaretçiyi ağırlayan eşsiz güzellikteki Ihlara Vadisi'yle, dünyanın en büyük Kervansarayı' yla, Buckingham Sarayı'ndan Çankaya Köşkü'ne kadar onlarca saraya dokunan halılarıyla, İtalya'daki Pisa Kulesi'nin rakibi Eğri Minaresi'yle, Anadolu Selçuklulardan kalma kültür varlıklarıyla, tarım ve hayvancılıkta ülke ekonomisine sağladığı ciddi katkıyla fark yaratıyor. Büyükşehirlere kafa tutan üst lige oynayan bir şehir... Tek eksik marka bilinirliği... Onu da vizyoner Vali Hamza Aydoğdu'nun gayretli çalışmalarıyla yakın zamanda çözecekler gibi...