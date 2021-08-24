Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıktı. Hal böyle olunca; "Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2021 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek hemşire maaşı ne kadar, kaç TL?" sorularına da yanıt aranıyor. Bu başlık altından; en düşük ve en yüksek hemşire maaşına ulaşabilir, konu ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.