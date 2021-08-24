Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıktı. Hal böyle olunca; "Hemşire maaşı ne kadar oldu? 2021 Memur zammı ile en düşük ve en yüksek hemşire maaşı ne kadar, kaç TL?" sorularına da yanıt aranıyor. Bu başlık altından; en düşük ve en yüksek hemşire maaşına ulaşabilir, konu ile ilgili bilgileri öğrenebilirsiniz.
MEMUR MAAŞLARI NE KADAR?
Temmuz ayında açıklanan enflasyon oranın ardından memur ve memur emeklilerinin maaşlarına zam yapıldı. Haziran enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte Temmuz ayında maaşlara yansıyacak zam da ortaya çıktı. Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı.
YENİ ZAM ORANI DA BELLİ OLDU
Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı %5, ikinci altı ayı %7, 2023'ün ilk altı ayı %8, ikinci altı ayı %6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
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