Son dakika | Belli olan memur ve emekli maaşlarında kritik detay: Öğretmen ve polis maaşları...

Son dakika... Memur ve memur emeklisine 2022'de yüzde 12, 2023'te yüzde 14 zam yapılacak. Sözleşme ikramiyesi 135 liradan 400 liraya çıktı. Bakan Bilgin, 2023 zammının bugüne kadarki en yüksek oran olduğunu söyledi. Peki memur ve emekli maaşlarında tüm farklı meslekler için bekar, evli maaş farkları 2022 ve 2023'te nasıl şekillenecek? Sendikaların talebi neydi? İşte yüzleri güldürecek yeni memur maaşları, emekli maaşları ve ikramiyelerle ilgili SABAH'ın derlediği son dakika bilgileri

Son dakika | Hükümet ile memur sendikaları, 6.4 milyon memur ve memur emeklisinin beklediği toplu sözleşme görüşmelerinde anlaştı. Buna göre, memur ve memur emeklisine gelecek yılın ilk yarısı için yüzde 5+enflasyon farkı, ikinci yarısı için de yüzde 7+enflasyon farkı zam yapıldı. 2023'te de yüzde 8+6 zam ve enflasyon farkı olmak üzere toplamda yüzde 14'lük bir artış yapılacak.



Yeni memur maaşları, emekli maaşları ve ikramiyelerle ilgili tüm son dakika detayları kalem kalem belli oldu. İşte SABAH farkıyla önümüzdeki dönemde ay ay zamlı maaşlar