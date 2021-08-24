Son dakika | Emeklilikte prim günü şartı ve kritik soruların cevabı

Malulen emeklilikte sigorta, prim gün sayısı ne kadar?

Eksik olması durumunda borçlanma mümkün mü? Kanser başta olmak üzere ağır hastalıklarda malul aylığı bağlanması için en az 10 yıl sigortalı ve 1800 gün prim ödeme koşulu bulunuyor. SGK'ya başvurulan tarihte en az 5 yıl prim ödemiş olmayanların sevk işlemi yapılmıyor. Prim gün sayısını borçlanma ile tamamlayanlar da aylık alabilir.

Geçici maluliyette süreç nasıl işliyor?

Geçici maluliyette aylık ödeme süresi 12 ay ile 24 ay arasında değişiyor. Tüm kanser hastalarında tanı konulduktan sonra bir yıl için başvurulması şartıyla 18 ay maluliyet aylığı bağlanıyor. Bazı hastalarda da tanı konulduğunda 12-24 ay aylık bağlanabiliyor. Kan kanserinde bu süre 24 ayken, kemik iliği nakli yaptıranlar da 12 ay uygulanıyor.