Tabela dolandırıcılarına iki ay kapatma

ENERJİ Piyasası Düzenleme Kurumu
(EPDK), akaryakıt bayilerinin tabelaya yazdıkları fiyat ile pompa fiyatının birbirini tutmadığına yönelik iddialar üzerine inceleme başlattı. EPDK tarafından yapılan açıklamada, kurum bütün bayileri uyararak fiyat panosu ile pompa fiyatları arasında uyumsuzluk tespit edilmesi halinde gereken adımların hızla atılacağı bildirildi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz
, uyarılan bayilerin aynı hatayı tekrar etmesi halinde kapılarına 2 ay süreyle kilit vurulacağını ifade etti. Tüketicilerin en etkili denetçiler olduğunu belirten Yılmaz, dağıtım şirketinin tavsiye ettiği fiyatın üzerinde akaryakıt satması halinde açacakları soruşturma sonucunda 735 bin liraya kadar idari para cezası kesileceğini ekledi. ANKARA