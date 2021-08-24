Toplu sözleşme ikramiyesi nedir ve bu yıl ne kadar oldu? 2021 Toplu sözleşme ikramiyesi kimler alabilir?

TOPLU SÖZLEŞME İKRAMİYESİ NEDİR VE KiMLER ALABİLİR?

Toplu sözleşme ikramiyesi, 375 Sayılı KHK'nın ek 4.maddesinde şu şeklide düzenlenmiştir; "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz." Bu düzenlemeye göre, herhangi bir sendikaya üye olan memurlara ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında, en son imzalanmış toplu sözleşmede belirlenen tutarda toplu sözleşme ikramiyesi ödenmektedir.