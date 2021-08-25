3600 ek gösterge kanunu son gelişmelerle milyonlarca vatandaşın gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere bu kanunun kabul edilmesiyle beraber devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında uygulanan bir hesaplama metodu değişmiş olacak. Hal böyleyken binlerce kişi gün içerisinde "3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, çıktı mı, son durum ne?" sorularına yanıt arıyor. İşte 3600 ek gösterge hakkında merak edilen tüm detaylar...