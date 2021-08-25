Son dakika: Selden etkilenen bölgelere 50 milyon TL kaynak aktarıldı

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selden etkilenen bölgelere toplam 50 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yanık paylaşımında, "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz. Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35 milyon TL, bölgeye ise toplam 50 milyon TL kaynak aktarmış olduk." ifadelerini kullandı.