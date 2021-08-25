Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Selden etkilenen bölgelere 50 milyon TL kaynak aktarıldı
Giriş Tarihi: 25.8.2021 18:27 Son Güncelleme: 25.8.2021 18:30

Son dakika: Selden etkilenen bölgelere 50 milyon TL kaynak aktarıldı

Son dakika: Selden etkilenen bölgelere 50 milyon TL kaynak aktarıldı

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ettiğini belirterek, "Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz. Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35 milyon TL, bölgeye ise toplam 50 milyon TL kaynak aktarmış olduk." ifadelerini kullandı.

Son dakika haberleri: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, selden etkilenen bölgelere toplam 50 milyon TL kaynak aktarıldığını açıkladı.

Bakan Yanık paylaşımında, "Selden etkilenen Kastamonu'da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Bölgeden gelen raporları dikkate alarak afetzedeler için 10 milyon TL daha kaynak aktarıyoruz. Bugün itibarıyla Kastamonu'ya toplam 35 milyon TL, bölgeye ise toplam 50 milyon TL kaynak aktarmış olduk." ifadelerini kullandı.

piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Selden etkilenen bölgelere 50 milyon TL kaynak aktarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA