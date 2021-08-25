Borsa İstanbul’dan reel sektöre destek

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İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası
'nda (VİOP) fiziki teslimatlı dolarTL vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile platin, paladyum ve Devlet İç Borçlanma Senedi
(DİBS
) vadeli işlem sözleşmelerinin işleme açılacağını duyurdu. Yeni sözleşmeler 22 Ekim 2021'de işlem görmeye başlayacak. Bu sözleşmelerin sermaye piyasaları açısından çok önemli bir amaca hizmet edeceğini vurgulayan Ergun, "Mevcut nakdi uzlaşmalı döviz sözleşmelerine ek olarak vade sonunda fiziki teslimatlı olarak işleme açılacak bu sözleşmeler, faaliyetleri gereği bilançosunda yabancı para pozisyonu taşıyan şirketlerin kur risklerini daha rekabetçi, güvenli ve şeffaf bir platformda yönetmelerine imkân sağlayacak" dedi. Ergun, gerçek kişilerin emir iletemeyeceği bu sözleşmelerin, aralarında kredi limiti olmayan veya finansal stres zamanlarında limit sorunu yaşayan finansal kuruluşların birbirleriyle merkezi karşı taraf güvencesi altında işlem yapmalarını temin edeceğini aktardı. Standart vadelerin yanı sıra sağlanan esnek vade açma imkanı ile şirketlerin döviz pozisyonlarını aynen bankalarla yaptıkları forward ve opsiyon sözleşmelerinde olduğu gibi vade uyuşmazlığı olmadan koruma altına almasına imkan sağlayacağını belirten Ergun, bu sayede şirketlerin sadece bankalardan değil, borsaya erişimi olan tüm paydaşlardan daha rekabetçi fiyatlara erişim imkânına kavuşacağına işaret etti.
FAİZ RİSKİ ETKİN YÖNETİLECEK
YENİ işleme açılacak sözleşme gruplarından diğerinin de platin ve paladyum vadeli işlem sözleşmeleri olduğunu aktaran Ergun, yakın zamanda hayata geçirmeyi planladıkları diğer bir ürünün de DİBS vadeli işlem sözleşmeleri olduğunu bildirdi. Ergun, şunları kaydetti: "Bu sözleşmeler özellikle finans sektörünün ve kurumsal yatırımcıların faiz risklerini daha etkin bir şekilde yönetmelerine ve spot piyasa ile vadeli piyasa arasındaki akışkanlığı sağlayarak derinliğin artmasına ve daha etkin fiyat oluşumuna imkân verecek. Bu ürüne bankaların yanı sıra diğer kurumsal ve bireysel yatırımcıların da ilgi göstermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.