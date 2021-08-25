Dünyada tek olacak İHA motoru! 2 tonluk ANKA’yı ’40 bin feet’e çıkaracak

İKİ REKOR SAHİBİ JET MOTORU

Hem çapına göre ulaştığı güç hem de üretim süresiyle çifte rekor kıran (turbojet) TJ 300 füze motorunu üretmeye ilk başladıklarında füze motoru üretmeyi hedeflemediklerini kaydeden Akşit, süreci şöyle anlattı: "TJ 90 motorunu üreten ekip mini bir jet motor yapmayı düşündü.Ürünün sadece teknoloji kazanımı olarak düşünmedik, çıkan ürün kullanılsın diye Roketsan'a sorduk. Jet motoru katı yakıtlılara göre uzun süre havada kalabiliyor, menzil problemi yok. Roketsan 100-150 kilometre menzilli bir füze düşünüyordu, Orta menzilli gemisavar füzeleri.... Hiç görmeden gemiyi radarla bulup imha ediyor. Motor ebatlarını bize Roketsan verdi, mevcut fırlatma sistemlerini kullanmak için çapı küçük bir motor istediler. Küçük çapta bir motorun, 300 kilo füzeyi itmesi gerek. Teknik olarak çok zor bir problemdi. Ekimiz bunu başardı, yeni nesil uçaklarda kullanılan bir teknolojiyle dar çapta fazla hava emip sıkıştırabilen teknolojiyi minicik motora ilk defa uyguladık ve başarıyla çalıştırdık. Dünyada 250 mm motorlarda en küçük çapa sahip olmasına rağmen açık ara en üstün gücü üreten bizim motorumuz. Bir üst klasmandaki motorlardan bile daha yüksek güç üretiyor. Çapı büyütmenin jet motorlarına çok büyük etkisi var. 1 buçuk katı büyüklüğündeki rakip motordan fazla güç üretiyor. İlk rekoru bu. İkinci rekor da projenin yapılış süresi. Ortada hiçbir şey yokken 2 buçuk yılda motor çalışır hale getirildi."