Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış olacak! 3600 ek gösterge için resmi açıklama geldi

Son dakika haberi..Milyonların merak ettiği 3600 ek gösterge ile ilgili resmi açıklama geldi. Toplu sözleşme zammı ve ikramiyesi konusunda önemli açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin çalışanların enflasyon karşısında ezdirilmeyeceğini duyurdu.
BAKAN BİLGİN'DEN SON DAKİKA 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamalarındaydı. Bakan Bilgin bugün 3600 ek gösterge hakkında yeni değerlendirmelerde de bulundu. İşte detaylar...
3600 EK GÖSTERGE KİMLERE VERİLECEK?
Ek gösterge öğretmen, polis, hemşire, doktor, din görevlileri gibi birçok memuru kapsayacak. Yasalaşması durumunda verileceği tarih ve diğer detaylar da ortaya çıkmış olacak.
"3600 EK GÖSTERGE MESELESİ BU SÖZLEŞME DÖNEMİNDE ÇÖZÜLECEK"
Konuya ilişkin son dakika açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarının sözleşme içerisinde devam edeceğini ve bu konunun kanun gerektirdiğini belirtti.
3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA KANUN ÇIKARILMASI GEREKİYOR
Bakan Bilgin açıklamasında "Sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
SON DAKİKA HABERİ: TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SONA ERDİ
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi.
BAKAN BİLGİN: BÜYÜK BİR UZLAŞMAYLA BURAYA GELDİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantı sonrası zam oranına ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Sendikalarla uzlaşmak kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık" dedi.
TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI BELLİ OLDU: İŞTE MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANLARI
Memur ve memur emeklisinin maaşına 2022'nin ilk altı ayı yüzde 5, ikinci altı ayı yüzde 7, 2023'ün ilk altı ayı yüzde 8, ikinci altı ayı yüzde 6 ve enflasyon farklarından oluşan zam yapıldı.
"SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR İÇİN 3+1 İLKESİNİ BENİMSEDİK"
Bakan Bilgin, seyyanen zam yerine sendika üyesi olan çalışanların ücretini 400 liraya çıkardıklarını açıkladı. Bilgin, sözleşmeli çalışanlarla ilgili ise "Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim" diye konuştu.
6. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİ İMZALANDI
Bakan Bilgin, konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından 6. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin paylaşımda bulundu. Maaş artışlarına ilişkin tabloyu da paylaşan Bilgin, "6. Dönem Toplu Sözleşmemizi az önce gece saatlerinde imzaladık. Kamu çalışanlarımız için son yıllardaki en yüksek kazanımlar, istikrarla büyümeye devam eden güçlü Türkiye'nin en önemli göstergesidir." ifadelerine yer verdi.
"KAMU ÇALIŞANLARI İÇİN TARİHİ DEĞİŞİM"
Sözleşmenin kamu çalışanlarına ve ülkeye hayırlı olmasını dileyen Bilgin, memur sendikalarıyla vardıkları anlaşmaya göre kamu personelinin 2022-2023 yılları maaşlarındaki kümülatif artış oranlarının yüzde 30 ile 35 arasında değiştiğini belirtti. Bakan Bilgin, salgının ekonomik etkilerine rağmen çalışanları enflasyona ezdirmeme sözünün arkasında olduklarını dile getirerek, "Kamu çalışanları için tarihi değişim. 3600 ek gösterge çalışmalarını bu sözleşme döneminde tamamlıyoruz." ifadelerini kullandı.