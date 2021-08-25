Emekli aylığı ve emeklilik tazminatında önemli artış olacak! 3600 ek gösterge için resmi açıklama geldi

"SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLAR İÇİN 3+1 İLKESİNİ BENİMSEDİK"

Bakan Bilgin, seyyanen zam yerine sendika üyesi olan çalışanların ücretini 400 liraya çıkardıklarını açıkladı. Bilgin, sözleşmeli çalışanlarla ilgili ise "Sözleşmeli çalışanlar için 3+1 ilkesini benimsedik. O konuda yerel yönetimlerin çalışanlarına haksızlığını gidermek için çalışmaların yapıldığını ifade etmek isterim" diye konuştu.