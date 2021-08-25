Halkbank ‘yılın en iyi bankası’ oldu

STEVIE Awards tarafından bu yıl 18'incisi düzenlenen International Business Awards
'ta Halkbank
, 20 ödül kazandı. Halkbank, 'En İyi Banka' kategorilerinde finansal hizmetler ve bankacılık alanlarında altın ödüle layık görüldü. Global düzeyde 'Yılın En İyi Bankası' seçildi. Dijitalleştirdiği hizmet çözümleriyle 'Yılın İnovasyonu', KOBİ Gelişim platformuyla da 'Finans Sektöründe En İyi İçerik' kategorisinde altın ödüle layık görüldü. "Önce Halk
, Sonra Bankayız" iletişimi de kurumsal iletişim alanında yine altın ödülle taçlandırıldı. Kadın girişimcilere destekleri ve cinsiyet eşitliği konusundaki çalışmaları ise iki altın ödüle birden layık görülerek Türkiye'nin gururu oldu.