Kapsül Teknoloji Platformu, Milli Teknoloji Hamlesine katkı sağlıyor

TBB'nin ev sahipliğinde Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'nde gerçekleştirilen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi'ne katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yenilikçi fikirleriyle Türkiye'nin belediyecilik pratiğine farklı bir bakış açısı kazandıran tüm katılımcıları, özellikle de dereceye giren belediyeleri tebrik etti. Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Yarışmasına katılarak dereceye giren 22 belediyeye ödülleri takdim edildi. Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Kapsül Teknoloji Platformu da yarışmada "Genç Dostu Şehir Projesi Fikir Ödülü" kazanırken Başkan Altay ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.

AMACIMIZ KONYA'MIZI TEKNOLOJİ ÜSTLERİNDEN BİRİ HALİNE GETİRMEK

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Büyükşehir Belediyesi olarak yaptığımız çalışmalarda her zaman önceliğimiz çocuklarımız ve gençlerimiz oluyor. Kapsül Teknoloji Platformu ile amacımız; nitelikli insan gücüne, katma değerli üretime, milli savunma ve teknoloji çalışmalarına katkı sunarak Konya'mızı teknoloji üstlerinden biri haline getirmek. İnşallah bu proje ile görkemli ve kadim tarihe sahip Konya'mızın binlerce yıllık tecrübesini teknoloji ile harmanlayacak, ülkemizin kalkınmasına ve büyümesine katkımızı daha da artıracağız. Şehrimiz adına gençlerle ilgili böyle anlamlı bir ödül sebebiyle çok mutluyum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve bizleri ödüle layık gören herkese teşekkür ederim"dedi.

KAPSÜL TEKNOLOJİ PLATFORMU

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan Türkiye'nin TÜBİTAK destekli ilk bilim merkezi olan Konya Bilim Merkezi'nde Milli Teknoloji Hamlesi'ne katkı sunmak ve gençlerin teknoloji ile olan uyumunu bireysel gelişimlerine entegre etmek amacıyla kurulan Kapsül Teknoloji Platformu, TEKNOFEST başta olmak üzere ulusal ve uluslararası yarışmalara katılan takımlara destek sağlıyor, teknoloji odaklı AR-GE çalışmalarını destekleyen 39 takımdan oluşuyor.