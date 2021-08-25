Halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu 2021: Orçay, YEO Teknoloji, Nasmed EGEPOL ne zaman halka arz edilecek?

Halka arz olacak şirketler, son dönemde milyonlarca yatırımcının ilgisini çekmeye devam ediyor. Şirketlerden konuyla ilgili peş peşe açıklamalar gelirken öte yandan "Orçay, YEO Teknoloji, Nasmed EGEPOL ne zaman halka arz edilecek?" soruları da yanıt aramaya başladı. SPK tarafından arzı onaylanan şirketler belirlenen tarihlerde talep toplama sürecini gerçekleştiriyor ve Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. İşte Orçay, YEO Teknoloji, Nasmed EGEPOL halka arz tarihleri, hisse kodu, fiyatı ve tüm detaylar…
YEO, halka arz gelirini işletme sermayesinin güçlendirilmesi, kapasite artışı ve yeni yatırımlar, yenilenebilir enerji proje lisanslarının geliştirilmesi ve bu alanda yatırımların finansmanı, ihracata yönelik faaliyetlerin artırılması ve Ar-Ge faaliyetlerinin finansmanı için kullanarak istikrarlı büyümesine güç katmayı hedefliyor.
YEO, 2018 yılında 88 milyon TL olan cirosunu 2020 yılında %187 artışla 253 milyon TL seviyesine ulaştırmış ve İSO Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde yerini aldı.
Şirketin 2021 sene sonunda 406 milyon TL ciro ile bir önceki seneye göre %60 büyüme hedeflemektedir. 2021 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği 214 milyon TL ciro ile bu hedefine emin adımlarla ilerlemekte olan YEO, karlılığını da istikrarlı bir şekilde artırmıştır.
2018 yılında 10 milyon TL olan FAVÖK'ünü, 2020 yılında %423 artışla 50 milyon TL seviyesinde gerçekleşmiştir. YEO'nun 2021 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği FAVÖK ise 36 milyon TL seviyesine ulaşmış durumda.
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin 5 liradan, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin 20 liradan, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,90 liradan halka arz başvurusunu onayladı.
Kurul, Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret AŞ'nin 5 liradan, YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri AŞ'nin 20 liradan, Orçay Ortaköy Çay Sanayi ve Ticaret AŞ'nin 9,90 liradan halka arzına onay verdi.Halka arzda talep toplama tarihleri 27-31 Ağustos 2021 olarak duyuruldu. Halka arz, 9,90 TL sabit fiyattan gerçekleştirilecek olup, tamamı sermaye artırımı yoluyla olmak üzere toplam 8.000.000 TL nominal değerli payın halka arz edilmesiyle halka açıklık oranı %39,09 olacak.
Açıklama şöyle:
İzmir ve Ege Bölgesi'nin en önemli sağlık grupları arasında yer alan ve Egepol Hastaneler Grubu'nu bünyesinde bulunduran Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri AŞ, halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alan şirket için Eylül ayının ilk haftasında, Borsa İstanbul'da gong töreni yapılması planlanıyor.
Yirmi yıla yakın geçmişiyle yalnızca İzmir'in değil tüm Türkiye'nin köklü sağlık kuruluşları arasında yer alan Nasmed (Egepol Hastaneleri), önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul'da EGEPO kodu ile işlem görmeye başlayacak. Çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL olan Nasmed, sermayesini yüzde 25 oranında artırarak, çıkarılacak 25.000.000 TL nominal değerli payları halka arz edecektir. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 20 olması beklenen Şirket'in halka arzına Tacirler Yatırım aracılık edecek olup, halka arz Borsada Satış şeklinde yapılacaktır. Pay fiyatının 5,0 TL olarak belirlendiği halka arzda, toplamda 125.000.000 TL tutarında bir gelir elde edilmesi bekleniyor.
2003 yılından bu yana sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve sadece Türk vatandaşlarına değil, dünyanın bir çok ülkesinden gelen misafirlerine de hizmet vererek ülkemizin sağlık ihracatına önemli bir katkıda bulunan Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş'nin (EGEPOL) halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Nasmed'in paylarının halka arzı, Tacirler Yatırım'ın liderliğinde gerçekleştirilecek.
Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsada Satış Yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasada yapılacak halka arz için yatırımcılar 25 - 26 Ağustos 2021 tarihlerinde 10.30 - 13.00 saatleri arasında 2 gün süre ile Tacirler Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan "EGEPO.HE" koduyla talepte bulunabilecekler. Halka arzda talep toplama fiyatı ise 5,0 TL olarak belirlenmiş durumdadır. Gerçekleştirilecek sermaye artırımı ile Nasmed'in toplam 25.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edilecek. Şirket'in arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.