Halka arz olacak şirketler, hisse fiyatı ve kodu 2021: Orçay, YEO Teknoloji, Nasmed EGEPOL ne zaman halka arz edilecek?

Açıklama şöyle:

İzmir ve Ege Bölgesi'nin en önemli sağlık grupları arasında yer alan ve Egepol Hastaneler Grubu'nu bünyesinde bulunduran Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri AŞ, halka arz oluyor. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onay alan şirket için Eylül ayının ilk haftasında, Borsa İstanbul'da gong töreni yapılması planlanıyor.

Yirmi yıla yakın geçmişiyle yalnızca İzmir'in değil tüm Türkiye'nin köklü sağlık kuruluşları arasında yer alan Nasmed (Egepol Hastaneleri), önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul'da EGEPO kodu ile işlem görmeye başlayacak. Çıkarılmış sermayesi 100.000.000 TL olan Nasmed, sermayesini yüzde 25 oranında artırarak, çıkarılacak 25.000.000 TL nominal değerli payları halka arz edecektir. Halka arz sonrası halka açıklık oranının yüzde 20 olması beklenen Şirket'in halka arzına Tacirler Yatırım aracılık edecek olup, halka arz Borsada Satış şeklinde yapılacaktır. Pay fiyatının 5,0 TL olarak belirlendiği halka arzda, toplamda 125.000.000 TL tutarında bir gelir elde edilmesi bekleniyor.

2003 yılından bu yana sağlık sektöründe faaliyet gösteren ve sadece Türk vatandaşlarına değil, dünyanın bir çok ülkesinden gelen misafirlerine de hizmet vererek ülkemizin sağlık ihracatına önemli bir katkıda bulunan Nasmed Özel Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş'nin (EGEPOL) halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandı. Nasmed'in paylarının halka arzı, Tacirler Yatırım'ın liderliğinde gerçekleştirilecek.

Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Borsada Satış Yöntemi ile Borsa İstanbul Birincil Piyasada yapılacak halka arz için yatırımcılar 25 - 26 Ağustos 2021 tarihlerinde 10.30 - 13.00 saatleri arasında 2 gün süre ile Tacirler Yatırım ve tüm aracı kuruluşlardan "EGEPO.HE" koduyla talepte bulunabilecekler. Halka arzda talep toplama fiyatı ise 5,0 TL olarak belirlenmiş durumdadır. Gerçekleştirilecek sermaye artırımı ile Nasmed'in toplam 25.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edilecek. Şirket'in arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 20 olacak.