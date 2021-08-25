Son dakika haberi! Yangınlardan zarar gören üreticilere ödeme yapılacak

Gelen son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." dedi.