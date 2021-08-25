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Giriş Tarihi: 25.8.2021 09:48 Son Güncelleme: 25.8.2021 10:14

Son dakika haberi! Yangınlardan zarar gören üreticilere ödeme yapılacak

DHA
Son dakika haberi! Yangınlardan zarar gören üreticilere ödeme yapılacak

Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, orman yangınlarından zarar gören üretici ve yetiştiricilere TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi yapıldığını bildirdi. Bakan Pakdemirli, "1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." dedi.

Gelen son dakika haberine göre; Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." dedi.

Bakan Pakdemirli, "Afet bölgesindeki üreticilerimizin yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz. 10 ilimizde yangınlardan zarar gören üretici ve yetiştiricilerimize TARSİM tarafından 9.5 milyon TL hasar ödemesi gerçekleştirildi. 1.6 milyon TL daha ödeme bu hafta içerisinde gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi! Yangınlardan zarar gören üreticilere ödeme yapılacak
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