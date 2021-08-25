Vergide yapılandırmaya 3.5 milyon başvuru

Vergi
ve diğer bazı borçların yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeler içeren 9 Haziran 2021 tarihinde yürürlüğe giren 7326 sayılı Kanun
kapsamında başvurular devam ediyor. Vergi dairelerine bugüne kadar 3 milyon 480 bin 533 mükellef başvurdu. 69 milyar 125 milyon lira alacak yapılandırıldı ve bu kapsamda 2 milyar 873 milyon lira tahsilat gerçekleşti.
31 AĞUSTOS'TA BİTİYOR
Vergi ve diğer bazı borçların yapılandırmasına ilişkin başvurular 31 Ağustos'ta sona erecek. Yasa kapsamında, vergi ve prim borçları başta olmak üzere çok sayıda kamu kurum ve kuruluşuna olan kesinleşmiş borçların cezaları kaldırılarak güncellenmekte ve taksitle ödeme imkânı sağlanıyor. Hakkında vergi incelemesi bulunan mükellefler de incelemelerin bitiminden sonra Kanundan yararlanabilecek. Beyan dışı bırakılmış vergiler pişmanlıkla beyan edilerek taksitle ödenebilecek.