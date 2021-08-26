BELEDİYELERİ KAPSAYACAK

Kamuda süreli ve süresiz olmak üzere iki farklı sözleşme türü var. Süreli sözleşmeler ağırlıklı olarak belediyelerde uygulanıyor. Belediyede çalışanların sözleşmesi her yıl yenileniyor. Bakan Bilgin, "Yerel yönetimlerin çalışanlarına karşı yürütülebilecek bir haksızlığı gidermek için de ilgili düzenlemeler yapılacak" demişti. Böylece, kadro çalışmasının belediyeleri de kapsadığının işaretini vermişti.