Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Son dakika… Altın fiyatları üzerindeki hareketlilik an be an merak konusu oluyor. Haftaya düşüş grafiğiyle başlayan sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Koronavirüs salgınında en değerli yatırım aracı olarak görülen çeyrek altın 784 lira, ata altın ise 3 bin lira civarında seyrediyor. Alış satış fiyatlarıyla canlı ve güncel rakamlar Kapalıçarşı üzerinden yakından takip ediliyor. Peki 26 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel altın fiyatları