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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 26.8.2021 09:33

Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?

Piyasaların nabzının attığı Kapalıçarşı’da altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Haftanın dördüncü gününde yatırımlarını sarı metal üzerinden değerlendirmek isteyen yatırımcılar anlık gelişmeler ile canlı ve güncel rakamları merak ediyor. Son olarak dolar karşısında iyi bir yatırım aracı olarak görülen altının düşüşe geçmesiyle piyasalar oldukça hareketli bir dönem geçiriyor. Gram altın fiyatının 500 TL’nin altına düşmesi ise dikkat çekiyor. Peki 26 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatları canlı ve güncel

Son dakikaAltın fiyatları üzerindeki hareketlilik an be an merak konusu oluyor. Haftaya düşüş grafiğiyle başlayan sarı metale yoğun ilgi sürüyor. Koronavirüs salgınında en değerli yatırım aracı olarak görülen çeyrek altın 784 lira, ata altın ise 3 bin lira civarında seyrediyor. Alış satış fiyatlarıyla canlı ve güncel rakamlar Kapalıçarşı üzerinden yakından takip ediliyor. Peki 26 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? Canlı ve güncel altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 435,41

SATIŞ: 456,24

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.091,16

SATIŞ: 3.152,10

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.568,00

SATIŞ: 1.591,00

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.175,00

SATIŞ: 3.235,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.200,00

SATIŞ: 3.248,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 481,48

SATIŞ: 481,56

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 784,00

SATIŞ: 796,00

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Altın fiyatları son dakika düşüşte! 26 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?
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