Aşılama ekonomik büyümeyi arttırır

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, vaka sayılarındaki artışın küresel ekonomi üzerinde baskı yaratıp, dördüncü dalga endişelerini güçlendirdiğini söyledi. Yıldırım, aşılamanın artmasının 2021 büyüme performansında önemli etkili yapacağını kaydederek vatandaşları duyarlılığa davet etti.

Vakaların yeniden artışa geçmesiyle kısıtlamaların bazı ülkelerde yeniden gündeme gelmesinin küresel piyasalarda baskıya neden olduğuna dikkat çeken Yıldırım, "Aşılama ülkelerin büyüme performanslarında da belirleyici oluyor. IMF Dünya Ekonomik Görünüm raporuna göre aşı uygulamaları gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin 2021 yılı büyüme performansında ciddi etki yaratacak" diye ekledi.

Gaziantep'ten yapılan ihracatla ilgili değerlendirmede de bulunan Yıldırım, Ocak-Temmuz döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 5 milyar 554 milyon 113 bin dolar ihracata ulaştıklarını anımsatarak, "Halı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 42 artış göstermiş. Halıyı hububat ve ardından da kentimizi önemli bir gelir kaynağı olan tekstil sektörü takip ediyor" dedi.

Ticaret Odası olarak kentin ekonomisini güçlendirmeye yönelik projeler yaptıklarını söyleyen Yıldırım, "Gastronomi sektörüne değer katacak işlere imza atıyoruz. Çalışma Bakanlığı ve Avrupa Birliği destekli GTO VOC-Test Projesi için tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yaptık. Mesleki Yeterlilik Merkezimiz bünyesinde, gastronomi için sınav ve belgelendirme merkezi kuruyoruz. Malumunuz sektör çok lezzetli ama nitelikli işgücü ve standart konusunda sorunları var. Bu noktada bu projemizin sektöre büyük katkı sunacağından şüphem yok. Aynı şekilde şehrimize ve sektöre çok önemli bir katkı sunacak Gastronomi Akademisinde de çalışmalar hızla devam ediyor. Akademimizin inşaat işleri tamamlandı. 1 ay içerisinde tüm eksikleri giderip akademi faaliyetlerine başlamayı planlıyoruz. Adından söz ettirecek, marka olacak ve şehrimiz gastronomi sektörüne 'Sofrada Lezzet Hizmette Kalite' sloganıyla ivme kazandıracağız" diye konuştu.