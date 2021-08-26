Okul servis aracına 12 yaş ayarı

OKUL servis aracı olarak kullanılacak taşıtların imal edildiği tarihten sonra gelen ilk takvim yılı esas alınmak şartıyla 12 yaşından küçük olması zorunluluğu, Kovid-19 salgını gerekçe gösterilerek yeniden düzenlendi. Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete
'de yayımlandı. Buna göre, muayeneden geçmiş olması kaydıyla 1 Temmuz 2023 tarihine kadar 15 yaşından küçük okul servis araçları kullanılabilecek. Taşınacak çocuğun servis aracındaki azami seyahat süresi okul yönetimince belirlenecek ve servis araçları belirlenen bu süreye uymak zorunda olacak. Okul servis araçlarında iç mekanı gösteren, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
'nca yayımlanan tip onay mevzuatına uygun şeffaf cam dışında cam kullanılamayacak. Okul servis araçlarındaki rehber personel, 22 yaşını doldurmuş ve 61 yaşından gün almamış olması kaydıyla, en az lise mezunu veya Milli Eğitim Bakanlığı
onaylı kursu başarıyla tamamlamak şartıyla en az ilkokul mezunu olacak.