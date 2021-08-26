Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan IMF açıklaması: IMF ile bir anlaşma imzalanmamıştır

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 'IMF' ile ilgili basın yayın organlarına yansıyan 'Özel Çekme Hakkı' tahsisatına ilişkin açıklama yayınladı.

Yapılan açıklamada, IMF ile herhangi bir program ilişkisine girilmediği, anlaşma yapılmadığı net şekilde belirtildi.

"IMF İLE ANLAŞMA İMZALANMAMIŞTIR"

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Basın yayın organlarında IMF SDR (Özel Çekme Hakkı) tahsisatına ilişkin gerçeği yansıtmayan bilgilerin yer aldığı ve tezvirat yapıldığı görülmektedir.

Ülkemiz 1947 yılından bu yana IMF üyesi olup, bahse konu kuruluşta yüzde 0,98 sermaye payına sahiptir.

IMF, 23 Ağustos 2021 tarihinde Kovid salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar ABD doları tutarında SDR tahsisatı, başka bir ifade ile koşulsuz rezerv desteği sağlamıştır.

Türkiye'ye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6.3 milyar ABD Doları tahsis edilmiştir.

IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkan, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır.

SDR tahsisatı tutarı uluslararaı rezervlerimizde yer almakla birlikte, Bakanlığımızın TCMB nezdindeki hesaplarında takip edilecektir.

SDR tahsisarına ilişkin bilgilere IMF'nin internet sitesinden ulaşılabilmektedir.