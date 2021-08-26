Türkiye ile Rusya, kara kuvvetleri teçhizatlarına yönelik çeşitli projeler yürütüyor

Rosoboronexport'tan yapılan açıklamada, Rusya ile Türkiye arasında yürütülen bazı projelere yönelik değerlendirmeye yer verildi.

Açıklamada, "Rosoboronexport, Türk ortaklarıyla birlikte kara kuvvetlerine yönelik teçhizatların geliştirilmesine yönelik gelecek vadeden çeşitli projeler yürütüyor. Bu projelerin bir kısmı da üçüncü ülkelere yönelik." denildi.

Kalabalık bir heyetle İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'na (IDEF 2021) katılan Rosoboronexport, burada bazı Türk savunma sanayi şirketleri ile temaslarda bulunmuştu.

