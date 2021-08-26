Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Ekonomi Haberleri Yıl sonunda yüzde 9.5 büyürüz
Giriş Tarihi: 26.8.2021

Yıl sonunda yüzde 9.5 büyürüz

Eda IŞIK Eda IŞIK
Yıl sonunda yüzde 9.5 büyürüz
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, milletvekillerine, AK Parti İl Başkanları'na ve MKYK üyelerine ekonomi brifingi verdi. Ekonomide pandemi etkisinin yavaş yavaş azaldığını belirten Elvan, organize sanayilerde yatırımların başladığına dikkat çekti. Bu yatırımların önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Türkiye ekonomisine büyük katkı sağlayacağını belirten Elvan, yıl sonunda yüzde 9.5 büyüme beklediklerini ifade etti. Türkiye'nin sağlıklı büyüdüğüne vurgu yapan Elvan, ihracatta yüzde 45, ithalatta yüzde 35 artış olduğunu söyledi. Elvan, "İkinci çeyrekte e baz etkisinin de katkısıyla yüzde 20'nin üzerinde bir büyüme bekliyoruz" dedi. Hazine Bakanı Elvan, bu yıl güçlü ihracat, düşen altın ithalatı ve turizm gelirlerindeki artış sayesinde milli gelirin yüzde 3'ü civarında bir cari açık vermeyi beklediklerini açıkladı.
piyasalar
ARKADAŞINA GÖNDER
Yıl sonunda yüzde 9.5 büyürüz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA