Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge meselesinin Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla sözleşme döneminde tamalanabileceğini ifade etmişti. Bu kapsamda "3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak, kabul edilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle beraber gündeme gelen bu konuyla ilgili yeni adımların atılması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak, kabul edilecek? İşte son durum...