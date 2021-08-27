Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 3600 ek gösterge meselesinin Memur-Sen'in katıldığı bir çalışma grubuyla sözleşme döneminde tamalanabileceğini ifade etmişti. Bu kapsamda "3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak, kabul edilecek?" soruları yanıt aramaya başladı. 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleriyle beraber gündeme gelen bu konuyla ilgili yeni adımların atılması bekleniyor. Peki, 3600 ek gösterge nedir, kimleri kapsıyor, ne zaman çıkacak, kabul edilecek? İşte son durum...
"3600 EK GÖSTERGE MESELESİ BU SÖZLEŞME DÖNEMİNDE ÇÖZÜLECEK"
Konuya ilişkin son dakika açıklamalarda bulunan Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarının sözleşme içerisinde devam edeceğini ve bu konunun kanun gerektirdiğini belirtti.
3600 EK GÖSTERGE KONUSUNDA KANUN ÇIKARILMASI GEREKİYOR
Bakan Bilgin açıklamasında "Sözleşme kapsamında 3600 ek gösterge meselesi çalışma grubuyla tamamlanacak. Sözleşme kapsamı içinde tamamlanacaktır. Çalışmamızı yaptıktan sonra, kanun çıkarılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.
TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ SONA ERDİ
4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki maaş artışlarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sona erdi.
BAKAN BİLGİN: BÜYÜK BİR UZLAŞMAYLA BURAYA GELDİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin toplantı sonrası zam oranına ilişkin açıklama yaptı. Bilgin, "Sendikalarla uzlaşmak kolay bir iş değil. Büyük bir uzlaşmayla buraya geldik. Genel hususlar konusunda uzlaşmaya vardık" dedi.