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Haberler Ekonomi Haberleri Altın fiyatlarında hafta sonu durgunluğu! İşte 28 Ağustos 2021 canlı ve güncel altın fiyatları!
Giriş Tarihi: 28.8.2021 06:33

Altın fiyatlarında hafta sonu durgunluğu! İşte 28 Ağustos 2021 canlı ve güncel altın fiyatları!

Altın fiyatlarında hafta sonu durgunluğu! İşte 28 Ağustos 2021 canlı ve güncel altın fiyatları!

Hafta sonunun gelmesiyle beraber altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle milyonlarca yatırımcının gündemine geldi. Bugün sabah saatlerinde gelen verilere göre altının gram fiyatı 487 TL ile açılış yaparken öte yandan çeyrek fiyatı ise 792 TL’den işlem görüyor. Son dönemde düşük çaplı hareketleriyle durgunluğunu koruyan grafiği geçtiğimiz hafta içinde yükseliş hareketiyle dikkat çekmişti. Bu noktada “28 Ağustos bugün 22 ayar, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte güncel ve canlı altın fiyatları ile tüm detaylar...

Altın fiyatları ile ilgili son dakika gelişmeleri, anlık değişimler küçük ve büyük ölçekli yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Hafta sonuyla beraber sarı metalin izleyeceği yol yatırımcılar tarafından "28 Ağustos bugün 22 ayar, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları ile gündeme taşınıyor. Peki, 28 Ağustos 2021 Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika altın fiyatlar...

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 438,21

SATIŞ: 469,16

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.189,00

SATIŞ: 3.264,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.223,00

SATIŞ: 3.272,00

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TAM ALTIN

ALIŞ: 3.113,23

SATIŞ: 3.174,60

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.574,00

SATIŞ: 1.606,00

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Verde Globalde büyümeye devam ediyor
Verde Globalde büyümeye devam ediyor

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 787,00

SATIŞ: 803,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 486,13

SATIŞ: 486,19

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Verde Globalde büyümeye devam ediyor
Verde Globalde büyümeye devam ediyor
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Altın fiyatlarında hafta sonu durgunluğu! İşte 28 Ağustos 2021 canlı ve güncel altın fiyatları!
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