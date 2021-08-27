Altın ve döviz yatırımcıları dikkat! Bu 3 kritik madde belirleyici olacak

Altın, döviz ve hisse senedi yatırımcılarının gözü bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda yapacağı konuşmada olacak yapacak. Konuşma öncesi küresel piyasalarda yön arayan karışık bir görünüm izlenirken, Powell'ın vereceği mesajlarda gelecek dönemin para politikasına ilişkin sinyaller aranacak.
POWELL'IN MESAJLARINDA ÖNE ÇIKABİLECEK BU 3 KRİTİK MADDEYE DİKKAT!
1. Toparlanma mesajı: Fed pandemi döneminde ekonomiyi desteklemek amacıyla para musluklarını açtı. Powell'ın ekonomide toparlanma güçleniyor mesajı vermesi demek burada, piyasalarda artık varlık alımlarının azaltılması yaklaşıyor anlamı taşıyor.
2. Enflasyon ve istihdam mesajı: Fed'in para politikasında genişlemeci adımlarını sürdürmesi nedeniyle ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde yer alıyor. Powell'ın yapacağı açıklamada 'Enflasyon geçici' mesajı çıkarsa bu durum, genişlemeci adımların bir müddet daha devam edeceği anlamı taşıyor. İstihdam konusuna değinecek olursak, bu verinin istenilen seviyede olmadığını vurgulanırsa yine genişlemeci adımların bir müddet daha devam edeceği anlamı ortaya çıkıyor. Tam tersi durumlarda ise sıkılaşma adımları iyiden iyiye geliyor demektir.
3. Covid-19 süreci: Piyasalarda konuşulan bir diğer konuda Delta varyantı meselesi. Powell yapacağı konuşmada, vaka sayıları ve Covid-19 sürecinin piyasalarda yarattığı belirsizlik sürüyor mesaj verirse, yine genişlemeci para politikalarının bir müddet daha devam edeceği algısı ortaya çıkabilir.
Tüm bunlarla beraber Powell'ın konuşması izlenirken, özellikle ons altın fiyatları eş zamanlı olarak takip edilecek. Altın piyasalarda öncü bir veri olması nedeniyle, fiyatın çıkacak mesajlara vereceği tepkiler piyasalarda belirleyici olabilir.
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