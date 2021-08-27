Altın ve döviz yatırımcıları dikkat! Bu 3 kritik madde belirleyici olacak

2. Enflasyon ve istihdam mesajı: Fed'in para politikasında genişlemeci adımlarını sürdürmesi nedeniyle ABD'de enflasyon 13 yılın zirvesinde yer alıyor. Powell'ın yapacağı açıklamada 'Enflasyon geçici' mesajı çıkarsa bu durum, genişlemeci adımların bir müddet daha devam edeceği anlamı taşıyor. İstihdam konusuna değinecek olursak, bu verinin istenilen seviyede olmadığını vurgulanırsa yine genişlemeci adımların bir müddet daha devam edeceği anlamı ortaya çıkıyor. Tam tersi durumlarda ise sıkılaşma adımları iyiden iyiye geliyor demektir.