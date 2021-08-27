Genç kaymakam, ilçe kadınlarını girişimci yaptı

AKSARAY
'IN Gülağaç
ilçesi Kaymakamı Elif Nur Saçal SABAH yazarları ile bir araya gelerek ilçede hayata geçirdikleri projeleri anlattı. İlçede kadınları spora özendirmek için bir spor merkezi kurduklarını anlatan Saçal, ayrıca birçok genci de sinema ile buluşturduklarını kaydetti. Saçal, ilçede yaşayan kadınların istihdamına katkı sunmak amacıyla geçen yıl Gülağaç Aşıklı Üretim ve Pazarlama Kooperatifi'ni de kurduklarını belirtti. İlçedeki kadınların ev ekonomilerine katkı sağlayan kooperatif, doğal beslenmek isteyenlerden yoğun talep görüyor. Bu işle kadınları ekonomiye katmaya çalıştıklarını anlatan Saçal, şunları dile getirdi: "Kadınlarımızın eğitim hayatlarına, ailelerine ve ekonomik hayatlarına ne yapabiliriz diye düşündük. Diğer kurumlarla eğitim programları düzenledik. Aile akademileri, köy buluşmaları ve ziyaretleri yaptık. Kadınlara sıfırdan bir şey öğretmektense yaşadıkları yerde yapabildikleri en iyi şeyle para kazandırmak çok daha mantıklıydı. Biz de bunun sonucunda bir kooperatif kurmaya karar verdik. Markamız 'Aşıklı' oldu. Aşıklı, Orta Anadolu
'da tarımın yapıldığı ilk Anadolu
köyü olarak biliniyor. Doğaya 'Aşık Eller' adında bir slogan ürettik ve yola çıktık." Kooperatifin markalaşarak bugünlere geldiğini anlatan Saçal, "İlk başta eğitimler verdik. En önemlisi hijyen eğitimiydi. Kadınlarımız bu eğitimleri tamamladı. Sonra ürünlerin ekimini yaptık, fideleri kooperatifimizce alındı. Kendi tarlalarımızda kendimiz üretiyoruz. Daha sonra kadınlarımız içerisine hiçbir şey katmadan organik ürünler üretiyor" dedi. Satışlarını sosyal medya üzerindeki hesaplardan yaptıklarını ve çok sayıda sipariş aldıklarını anlatan Saçal, ürünleri bir gıda mühendisinin kontrolünde ürettiklerini ve yoğun talebe yetişebilmek için çabaladıklarını kaydetti.