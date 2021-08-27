Hazine: IMF ile anlaşma yok

IMF'nin
üye ülkelere pandemi nedeniyle sağladığı 'özel çekim hakkı' (SDR) konusundaki algı operasyonuna Hazine ve Maliye Bakanlığı
yanıt verdi. SDR tahsisatlarının üye 190 ülkeye kota payları oranında yapıldığı belirtilen bakanlık açıklamasında, Türkiye
'nin 1947 yılından bu yana IMF'nin üyesi olduğuna işaret edilerek, ülkenin bahse konu kuruluşta yüzde 0.98 sermaye payı bulunduğu bildirildi. IMF'nin 23 Ağustos 2021'de koronavirüs salgını nedeniyle üye ülkeleri desteklemek amacıyla toplam 650 milyar dolarlık SDR tahsisatı, başka bir ifadeyle koşulsuz rezerv desteği sağladığına işaret edilen açıklamada, "SDR tahsisatları üye 190 ülkeye kota payları oranında yapılmaktadır. Bu son tahsisatla, ABD
'ye 112.9 milyar dolar, Almanya
'ya 36 milyar dolar, Güney Afrika
'ya 4.15 milyar dolar tutarında rezerv imkânı sağlanmıştır" denildi.
PROGRAM İLİŞKİSİ YOK
Türkiye'ye ise IMF'deki kota payına karşılık gelmek üzere 6.3 milyar dolar tahsis edildiği belirtilerek, "IMF ile bu konuda bir anlaşma imzalanmamış ya da program ilişkisine girilmemiştir. Bu imkân, tüm üye ülkelerin kullanımına açılmış bir kaynaktır" denildi. Öte yandan SDR tahsilatının hesaplara girmesiyle Merkez Bankası
'nın brüt rezervi 114.6 milyar dolara çıktı.
SDR NEDIR?
1969
yılında IMF tarafından, uluslararası rezervlerin desteklenmesi için yaratılan bir hesap birimi olan SDR'nin değeri, küresel ekonomik sistemde önemli yer tutan ülkelerin ve parasal birliklerin para birimlerinden oluşan bir sepet esas alınarak belirleniyor. IMF, SDR'leri üye ülkelerin merkez bankalarına rezerv varlığı olarak ihraç ediyor. Fon, son olarak 2009'da üye ülkelere 250 milyar dolar SDR rezervi temin etmişti.