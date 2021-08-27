Leasing sektörünün yatırımlarda payı artıyor

Yatırım malının mülkiyetinin finansal kiralama
şirketinde kalarak, önceden belirlenen kiralar karşılığında, kullanım hakkının kiracıya verilmesi ve sözleşmede belirlenen satın alma opsiyonu üzerinden sözleşme süresi sonunda mülkiyetin kiracıya geçmesini sağlayan bir finansman aracı olan leasing
(finansal kiralama) sektörünün ekonomiye katkısı her geçen yıl büyüyor.
35 BİNİN ÜSTÜNDE MÜŞTERİ
2021 Haziran sonu
itibarıyla halen 22 leasing
şirketinin 116 şube ile faaliyet gösterdiği sektörde bin 209 çalışan istihdam ediliyor. 35 binin üzerinde aktif müşteriye hizmet veren leasing sektörünün alacakları 63.4 milyar TL, aktif büyüklüğü ise 79.7 milyar lira seviyesine ulaştı.
YATIRIMLARA FİNANSMAN
Orta ve uzun vadeli bir yatırım kredisi olan leasing, yeni yatırım yapan, işletmesini büyütmek isteyen, kapasite artışına yönelik makine ve teçhizat yatırımı planlayan küçük işletme, KOBİ, ticari ve kurumsal nitelikli her tür işletmenin vazgeçilmez finansman araçları arasında yer alıyor. Yatırımcının ilgili leasing şirketine başvurusu ve kredi değerlendirmesinin ardından adeta yatırımcının yerine geçerek, yatırımcı adına neredeyse bütün yurtiçi ve yurtdışı satın alma, gümrük operasyonlarını yöneten leasing şirketleri işletmelerin hayatını önemli ölçüde kolaylaştırıyor.
YÜZDE 1'LİK KDV AVANTAJI
Yatırımcılara sağlanan yüzde 1'lik KDV avantajının yanı sıra leasing şirketlerinin satın alma ve operasyon servislerinin uzmanlıkları özellikle konuyla ilgili kadro istihdam etmeyen küçük ve orta ölçekli firmaları hem operasyonel maliyetlerden hem de operasonel ve hukuki risklerden koruyor.
NAKİT AKIŞINI DÜZENLİYOR
Geri ödeme koşullarının çoğunlukla vade boyunca değişmemesi, daha hızlı kredi tahsisi yapılması sektörün, yatırım yapmak isteyen işletmelere sağladığı diğer faydalar arasında yer alıyor. Bilanço ihtiyaçları için aylık kira ödemeleri ile satın alma yapılması da işletmelerin nakit akışlarının düzenlenmesinde ciddi avantaj sağlıyor.
AKTİFTE % 25 BÜYÜME
Ekonomide yılın ikinci çeyreğinde yaşanan güçlü büyüme, leasing sektörünün rakamlarında da kendini gösterdi. Sektörün aktif büyüklüğü önceki yılın ilk yarısına göre, yüzde 25.4 artışla 79 milyar 763 milyon liraya çıkarken, leasing alacakları aynı dönemde yüzde 21.4 büyümeyle 63 milyar 411 milyon liraya ulaştı. 2019 verilerine göre Türkiye
'deki toplam makine-teçhizat yatırımı 417 milyar TL iken 2020 yılında söz konusu tutar 576 milyar liraya yükseldi. Bu yatırımların 2019 yılında yüzde 2.68'i, 2020 yılında ise önemli bir artış ile yüzde 3.5'i leasing kanalıyla yapılan makine-teçhizat yatırımlarından oluştu. Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.56'ya çıkan söz konusu oranın 2021 sonunda daha da yükselmesi bekleniyor.
İŞLEM HACMİ % 60 ARTTI
Leasing sektörünün 2020 yılında yeni işlem hacmi, önceki yıla göre dolar bazında yüzde 29 büyüyerek 3.3 milyar dolara çıktı. İşlem hacmi artışı TL bazında değerlendirilip kur artışı dahil edildiğinde ise 2019'da 14.7 milyar lira olan rakamın, 2020'de 23.5 milyara çıktığı ve büyümenin yüzde 60'a ulaştığı dikkat çekiyor.
EKONOMİYE 4 MİLYAR $ KATKI
2021 yılı 6 aylık sonuçları, sektörün covid-19'un getirdiği koşullara rağmen büyümeye devam ettiğini ortaya koyuyor. 2020 yılı ilk yarısında 1.4 milyar dolar olan yeni işlem hacmi 2021'in aynı döneminde yüzde 31 artarak 1.9 milyar dolara yükseldi. Kur artışı dahil bakıldığında artış yüzde 61'e ulaştı. Aynı dönemde leasing şirketlerinin işlem adetlerinde de yüzde 56.4 oranında büyüme yakalandı. 2021 yılı sonunda leasing işlemleri yoluyla ekonomiye sağlanan katkının 4 milyar doları aşması bekleniyor.
ASLAN PAYI İNŞAAT VE TEKSTİLDE
LEASING işlemlerinin mal gruplarına göre dağılımı incelendiğinde, özellikle iş ve inşaat makineleri iye tekstil malzemeleri ön plana çıkıyor. Bu iki sektörün yanı sıra, metal işleme makineleri, tarım ve hayvancılık makineleri leasing tarafından finanse edilen sektörler oldu. 2020'nin ikinci yarısında yapılan işlemlerin yüzde 15.7'sini iş ve inşaat makineleri oluştururken, bu oran 2021'in aynı döneminde yüzde 24.9'a çıktı. Tekstil makinelerinin payı yüzde 8.2'den 12.8'e, karayolu taşıtlarının payı yüzde 8.3'ten 12.5'e, tarım ve hayvancılık makinelerinin payı yüzde 3.2'den 6.1'e ulaştı. Gayrimenkul sektörünün payı yüzde 23.4'ten 4.9'a geriledi.
LEASİNGİN AVANTAJLARI
Orta ve uzun vadeli finansman:
Firmalar, orta ve uzun vadeli finansman
imkanı ile yatırımlarını gerçekleştirebilirler.
Projelere %100 finansman:
Leasing yöntemiyle finanse edilecek
yatırımlarda, projenin yüzde 100'üne
kadar finansman imkanı sağlanabilir.
Esnek kira ödeme planı:
Firmalar, nakit akışlarına uygun,
kendilerinin belirleyeceği esnek kira
ödeme planları ile yatırımlarını zorlanmadan
gerçekleştirebilirler.
Kira süresi boyunca değişmeyen sabit kira ödemeleri:
Leasing
işlemlerinde sözleşme süresi boyunca
kiraların sabit kalması avantajı
kullanılarak, ileriye dönük plan ve
yatırımlar daha kolay yapılabilir.
Alternatif finansman imkânı:
Firmalar yatırımlarını leasing yöntemiyle
finanse ederek özkaynaklarını
kullanmamış olurlar.
Amortisman:
Leasing ile alımı
gerçekleştirilen ekipmanlar için
amortisman kiracı tarafından ayrılır.
Aylık ödemelerin faiz kısmı kiracı
tarafından gider kaydedilir.
Vergi, resim, harç muafiyeti:
Leasing sözleşmeleri ve Leasing
için teminat alınmasına ilişkin işlemler
her türlü vergi, resim ve harçtan
istisnadır.
Operasyonel kolaylık:
Leasing
işlemine ilişkin tüm satınalma ve
ithalat işlemleri leasing şirketi tarafından
gerçekleştirilir. Böylece firmalar
satınalma ile ilgili operasyonel
yüklerden kurtularak,ekipmanlarına
sahip olabilirler.