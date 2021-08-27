Milyonlarca memur bunu bekliyor! İşte devrim gibi çalışmanın takvimi

Anlaşmayla tamamlanan toplu sözleşme sonucunda milyonlarca memurun 2 yıllık zamları ve sosyal hakları belirlendi. Yeni zamlı maaşlar 20222 Ocak aşı ile birlikte hesaplara yatırılacak. 6 aylık enflasyon zam oranını geçerse enflasyon farkı da maaş zammına eklenecek. Ayrıca aile yardımı gibi ek ödemeler de zamlandığı için memurların alacağı ücretler artacak.
ÖNCE DÖRT MESLEK İÇİN GÜNDEME GELDİ
3600 ek gösterge sorunu önce polis, hemşire, din görevlileri ve öğretmenler için gündeme gelmiş bu konuda bazı çalışmalar da yapılmıştı. Ancak sorunun diğer memurlar içinde ortada olmasıyla kapsamın genişletilmesi gündeme geldi.
Çünkü ek göstergeler arasında dengesizlikler de bulunuyor. Örneğin bir şube müdürünün ek göstergesi 2200 iken onun emrinde çalışan bir memurun ek göstergesi 3600 olabiliyor. Yapılacak çalışma ünvanlar arasındaki ek gösterge dengesizliğinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor.
DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ÇALIŞMA
Tasarruf teşvik fonu, taşeronların kadroya geçirilmesi, emeklilere intibak sağlanması gibi devrim niteliğinde bir değişiklik olacak ek gösterge düzenlemesi kapsamlı bir çalışmayı da içeriyor.
CETVEL İNCELENECEK
Öncelikle 657 sayılı devlet memurları yasasının ek gösterge cetvelindeki tüm ünvanlar yeniden değerlendirilmeye alınacak. Dolayısıyla kapsam öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin dışında kalan ünvanların da gözden geçirilmesini sağlayacak.
KİMLERİ KAPSIYOR
Bu noktada şube müdürleri, şefler, daire başkanları, müfettişler, kariyer meslekler, uzmanlar, genel müdür yardımcıları, üniversitelerdeki genel sekreterler, daire başkanları gibi idareci kadroları da kapsayabilecek. Bu noktada idareci olmayan memur kadrolarının da gözden geçirilmesi bekleniyor.
ÇALIŞMA NASIL YAPILACAK
Söz konusu çalışma için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bürokratları ilye birlikte Hazine Mali Bakanlığı, SGK ve Cumhurbaşkanlığı bürokratları ortak çalışmalar yapacak. İşin mali boyutunun bulunması dolayısıyla yapılacak artışlar ve kapsamları da yeniden hesaplanmış olacak.
TASLAK HAZIRLANACAK
Söz konusu kapsamlı çalışma sonrasında hazırlanacak taslak TBMM'ye gönderilerek yasalaştıktan sonra devreye gerecek. Yasanın detaylarında kimlerin bu artıştan nasıl yararlanacağı, maaş artışlarının kimleri kapsayacağı da belirlenecek. Taslağın 2022 yılında Meclis'e gelmesi bekleniyor.
MEVCUT EMEKLİLERİ KAPSAR MI?
Çalışmalar sırasında göz önüne alınacak konulardan birisi de ek gösterge artışının kapsamı olacak. Daha önceki çalışmalarda sadece 4 yıllık üniversite mezunu ve belli meslek gruplarını kapsayacak bir çalışma olmuştu. Şiumdi bu kriterlerin değişip değişmeyeceği de değerlendirilecek. Statüye göre artış yapılırsa lise mezunları da yararlanacak. Ayrıca ek gösterge artışının sadece mevcut memurları mı yoksa emekli olmuş memurları da mı etkileceği de yine çalışma gündeminde olacak.
NEYİ DEĞİŞTİRECEK
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor.
Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte öncelikle 2 milyona yakın polis, öğretmen, hemşire, din görevlisi ve idarecilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak.
Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık gösteriyor. Ek göstergesi 3600 olan bir memur ile daha düşük olan bir memurun alacağı maaş miktarı aynı olmuyor.
3600 EK GÖSTERGE KAZANÇLARI
Mevcut 3600 sonrası Fark
(30 yıl hizmet için) Maaş İkramiye Maaş İkramiye Maaş İkramiye
Öğretmen 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982
Polis 4.273 153.980 5.213 187.962 943 33.982
Hemşire 4.150 149.665 5.213 187.962 1.063 38.297
İmam-hatip 4.270 153.980 5.213 187.962 943 33.982
EK GÖSTERGE 2200'DEN 3600'E ÇIKARSA
Emekli maaşı artışı 1.200 TL
İkramiye artışı 45.210 TL