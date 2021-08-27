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Giriş Tarihi: 27.8.2021 16:43

THY'nin kabin ekibi memnuniyet anketi yüzde 89 çıktı

AA
THY’nin kabin ekibi memnuniyet anketi yüzde 89 çıktı

THY'nin temmuz ayı anketinde kabin ekibi memnuniyeti yüzde 89 çıktı.

Türk Hava Yolları (THY) tarafından temmuz ayında 81 bin 615 yolcu ile yapılan ankette kabin ekibi memnuniyeti yüzde 89 olarak ölçüldü.

THY, uçak içi ekranları vasıtasıyla 1-31 Temmuz tarihleri arasında 3 bin 310 (yüzde 4) business, 78 bin 305 (yüzde 96) ekonomi sınıfında seyahat eden 81 bin 615 yolcunun katılımıyla anket yaptı.

Anketin sonuçlarını sosyal medya hesabından paylaşan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

"Biz size hizmet etmeyi seviyoruz. Temmuz ayında, uçak içi ekranlarımız vasıtası ile yaptığımız ankette kabin ekibimizden genel memnuniyet yüzde 89 olarak ölçülmüştür. Tebrikler. Bizi tercih eden yolcularımıza ve ekiplerimize teşekkür ederiz."

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THY'nin kabin ekibi memnuniyet anketi yüzde 89 çıktı
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