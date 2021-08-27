Turizm sektörü başarılı bir sınav verdi

BODER olarak orman yangınlarında etkin bir rol oynadıklarını ve acil koordinasyon merkezine de destek sunduklarını belirten Ömer Faruk Dengiz, yerli ve yabancı konukların Bodrumu tercih etmeyi sürdürdüğünü dile getirdi.

Yaşanan yangının ardından eski kapasiteye tekrar ulaştıklarını kaydeden Dengiz, "Yangın esnasında maalesef bir kısım rezervasyon düşüşü yaşandı. Sonrasında Temmuz'un son haftasından itibaren eski kapasiteyi yakaladık. Yangınlarda sezon bitti gibi olumsuz bir algı yaratıldı. Bunların gerçeği yansıtmadığını söylemek isterim. BODER olarak yangın konusundaki çalışmalarımızla devletimizin ve milletimizin her daim yanında olduğumuzu gösterdik. Bodrumdaki tüm STK ve odalar ile BODER koordinasyonunda 2 bin 500 kişilik afetzedeye konaklamak için kapılarımızı açtık. Sezon hala devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin konaklamaları da devam ediyor. Ağırlıklı olarak Ukrayna, Rusya, Balkan Ülkeleri Arap ülkeleri ağırlıklı olmak üzere turist yoğunluğu yaşanıyor. Eğer İngiltere, Türkiye'yi kırmızı bölgeden çıkarırsa Kasım ayı sonuna kadar sezonun devam etmesini bekliyoruz. Aslında amacımız sezonun tüm yıl boyuna yayabilmek. BODER olarak turizm sezonunu 12 aya uzaması için çalışmalarımızı davam ediyoruz. Sezonun uzaması öngörüsüyle, Bodrumda kış aylarında kapılarını açacak otel sayısında da bir artış bekliyoruz" dedi.

İLK MAVİ İL MUĞLA

BODER Başkanı Ömer Faruk Dengiz, Muğla'nın pandemide mavi tabloda ilk defa yer almasının önemli bir başarı olduğunu söyledi.

BODER olarak aşılama çalışmaları kapsamında da rol oynadıklarının altını çizen Dengiz, "Muğla Turizm İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve BODER'in koordinasyonunda otel çalışanlarının aşılanmaları konusunda ön ayak olduk. Ekipler özverili bir şekilde çalışarak işlerin aksamaması için otellere gelerek yerinde aşılamalar yapıldı ve hala devam ediyoruz. Ülke bazında mavi tablonun daha da yayılmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

İLÇE TANITIMINA KATKI

BODER olarak otellerin ve ilçenin tanıtımına katkı sağlamak için bir tanıtım filmi hazırlığının da sürdüğü bilgisini veren Ömer Faruk Dengiz, şöyle devam etti: "Ulusal kanallarda ve internet mecralarında yayınlanacak bu filmde Bodrum otellerinin ve yerel değerlerin ön plana çıkarılacağı bir hikaye oluşturulacak. Bodrum'un güzelliklerinin daha çok duyurulması ve bölgenin gerçek potansiyelini ortaya çıkarılması tüm sektör adına önemli bir avantaj sağlayacak. Ayrıca havayolları ve seyahat acenteleriyle de görüşerek 2022 yılındaki turizm sezonuna ilişkin bir yol haritası çıkarmak için çalışmalara başlayacağız. Kısa süre önce Turizm Bakanlığı tarafından Turizm Koordinasyon Toplantısı yapıldı. Ege Bölgesinde yapılan ilk toplantı olması açısından önemliydi. Toplantıda yeni bir döneme giriyoruz vurgusu yapıldı. Tanıtıma daha çok önem verilmesi ve bununla ilgili yapılması gerekenler masaya yatırıldı. Bodrum genelindeki süreçler ele alındı. Rezervasyon iptalleri yaşayan işletmeler için kredi konusunda destek talebi iletildi. Ayrıca BODER olarak Mazı ve Çökertme Bölgelerinde hizmet veren Pansiyon, Camping ve motel gibi küçük işletmeleri de ziyaret edip onların yanında olmak istiyoruz"